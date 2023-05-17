Первые лифты Серпуховского лифтостроительного завода заменят ветхие машины

На стадии старта мощность СЛЗ составила до пяти тысяч единиц оборудования в год. Выход предприятия на заложенную в проекте мощность 12 тысяч лифтов в год ожидается в 2025 году. Благодаря возобновлению работы завода было создано более 400 высокооплачиваемых рабочих мест. Общая площадь предприятия составила 150 тысяч кв. м.