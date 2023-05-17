Первые лифты Серпуховского лифтостроительного завода заменят ветхие машины

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На стадии старта мощность СЛЗ составила до пяти тысяч единиц оборудования в год. Выход предприятия на заложенную в проекте мощность 12 тысяч лифтов в год ожидается в 2025 году. Благодаря возобновлению работы завода было создано более 400 высокооплачиваемых рабочих мест. Общая площадь предприятия составила 150 тысяч кв. м.
В данный момент на заводе установлено самое современное роботизированное оборудование в РФ, пишет newsnn.ru.
Первый серийный лифт «СЛЗ Стандарт» успешно прошел независимые испытания узлов безопасности и надежности оборудования. В ходе проведенных мероприятий было подтверждено высокое качество изготовленных лифтов из линейки «Стандарт».
В феврале 2023 года первые 20 лифтов «СЛЗ Стандарт» Серпуховского лифтостроительного завода были отправлены в Калугу для замены устаревшего оборудования.
В цехах завода производят лифты повышенного уровня комфорта. Отечественный ГОСТ ограничивает срок службы лифта 25 годами при условии проведения капитальных ремонтов: это в разы превышает стандарты, принятые за границей. Каждый мастер ставит индивидуальное клеймо на деталь, за качество которой несет ответственность. Подобная персональная ответственность усиливает контроль качества.
На производстве используют автоматическую камеру окраски, аналогов которой нет в России.
В рамках федеральной программы по импортозамещению завод ведет работу над внедрением в производство безредукторных лебедок. Инновация обеспечивает экономию электроэнергии до 40%, а также плавный̆ ход и безопасность лифтового оборудования.
Вся химическая система покрасочной̆ камеры — это замкнутый цикл, который исключает вредные выбросы в атмосферу. Отходы также отсутствуют: после окраски отработанный порошок собирают и используют в следующем цикле.
Главной достопримечательностью Серпуховского лифтостроительного завода считают собственную испытательную башню на девять ячеек, единственную в России испытательную башню для лифтового оборудования.