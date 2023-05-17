Под Новосибирском лосенку сломало ноги кроссовером

Происшествие уже вызвало шок у новосибирцев. «Бедный малыш», - сочувствует сибирячка под псевдонимом Юлия Эдуардовна. «Волонтеры, наверное, смогут помочь. Не оставляйте беднягу», - пишет Мария Сергеева. Впрочем, встречаются и откровенно провокационные комментарии. «Добить и пустить на мясо», - предложил новосибирец под ником Олег Сколот. «Что-то мне больше водителя жалко», - высказался Денис Ивакин.