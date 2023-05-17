Под Новосибирском лосенку сломало ноги кроссовером

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
«На трассе Р-256 недалеко от станции «Ложок» кроссовер Lexus сбил лосёнка, перебегавшего дорогу. Животное живо, но явно от удара автомобиля ему переломало ноги», - указано в соответствующем посте в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
Происшествие уже вызвало шок у новосибирцев. «Бедный малыш», - сочувствует сибирячка под псевдонимом Юлия Эдуардовна. «Волонтеры, наверное, смогут помочь. Не оставляйте беднягу», - пишет Мария Сергеева. Впрочем, встречаются и откровенно провокационные комментарии. «Добить и пустить на мясо», - предложил новосибирец под ником Олег Сколот. «Что-то мне больше водителя жалко», - высказался Денис Ивакин.
На данный момент судьба лосенка неизвестна. В социальных сетях сообщается, что на место происшествия уже выехал инспектор Минприроды, однако пока информация официально не подтвердилась.