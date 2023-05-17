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Под Новосибирском лосенку сломало ноги кроссовером

17 мая 2023, 07:43
Фото: ВК / АСТ-54
Малыш получил травмы

Под Новосибирском лосенку сломало ноги кроссовером

Под Новосибирском произошло ДТП с участием лосенка. Детеныш получил травмы.

«На трассе Р-256 недалеко от станции «Ложок» кроссовер Lexus сбил лосёнка, перебегавшего дорогу. Животное живо, но явно от удара автомобиля ему переломало ноги», - указано в соответствующем посте в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».

Происшествие уже вызвало шок у новосибирцев. «Бедный малыш», -  сочувствует сибирячка под псевдонимом Юлия Эдуардовна. «Волонтеры, наверное, смогут помочь. Не оставляйте беднягу», - пишет Мария Сергеева. Впрочем, встречаются и откровенно провокационные комментарии. «Добить и пустить на мясо», - предложил новосибирец под ником Олег Сколот. «Что-то мне больше водителя жалко», - высказался Денис Ивакин.

На данный момент судьба лосенка неизвестна. В социальных сетях сообщается, что на место происшествия уже выехал инспектор Минприроды, однако пока информация официально не подтвердилась.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#ДТП#Животные#Соцсети
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