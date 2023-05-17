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«Потихоньку разлетывается»: сову Танчика выпустили из лазарета

17 мая 2023, 06:34
Фото: Паблик «Центра реабилитации диких животных» «ВКонтакте»
Совенок идет на поправку

В Новосибирске приучают к полету укушенного совенка Танчика

Раненная сова Танчик идет на поправку. Зооволонтеры продолжают ухаживать за птицей.
«Почти два месяца он находится на лечении в  ЦРДЖ в Новосибирске. И с ним все хорошо, если можно так сказать», - указано в паблике «Центра реабилитации диких животных» социальной сети «ВКонтакте».

На данный момент птице уже вынули спицу из лапы и постепенно приучают к полету. Совенка пока не пускает в отдельный вольер, но уже выпустили из лазарета и завершили медикаментозную терапию. Однако существует проблема с поврежденным крылом.

Совенок Танчик пострадал от бродячих собак, которые погрызли ему крылья и лапы, в начале года. Сейчас за состоянием птицы следят все неравнодушные новосибирцы.

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#Новосибирск#Экология#Александр Ляхов#Птицы#Волонтеры
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