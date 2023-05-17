«Потихоньку разлетывается»: сову Танчика выпустили из лазарета

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
«Почти два месяца он находится на лечении в ЦРДЖ в Новосибирске. И с ним все хорошо, если можно так сказать», - указано в паблике «Центра реабилитации диких животных» социальной сети «ВКонтакте».
На данный момент птице уже вынули спицу из лапы и постепенно приучают к полету. Совенка пока не пускает в отдельный вольер, но уже выпустили из лазарета и завершили медикаментозную терапию. Однако существует проблема с поврежденным крылом.
Совенок Танчик пострадал от бродячих собак, которые погрызли ему крылья и лапы, в начале года. Сейчас за состоянием птицы следят все неравнодушные новосибирцы.