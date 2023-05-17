Когда у них заканчиваются патроны, они сдаются в плен, они знают, что будут живы и что их потом обменяют. Есть и те, кто раньше сдается, чем боекомплект закончится, это те, кого заставили идти воевать. А есть идейный националисты, которые как в плен попадают, сразу становятся «поварами», на самом деле, все это видно, конечно. Когда человек обработан пропагандой, сколько бы он не прикидывался «поваром», не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, кто он такой.