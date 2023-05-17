Раскрыты зарплаты директоров школ в Новосибирске – топ самых богатых в 2023 году

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
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Updated Сегодня, 05:04
В среднем директора школ в этих четырех районов получают до 132 тысяч рублей в месяц. В то время как зарплата директоров из Первомайского района не превышает 100 тысяч рублей.
Наиболее высокая зарплата была в 2022 году у директора классической гимназии №17 Нина Кляшторной из Ленинского района. Её оклад составляет около 123 тысяч рублей при общем стаже работы на руководящей должности в течение 19 лет и награде «Заслуженный учитель России».
Директор школы №217 Елена Третьякова из Кировского района стала самой богатой среди своих коллег, ее зарплата составляет 132,5 тысячи рублей. Елена Станкевич, директор гимназии № 15 Дзержинского района, получает 111,8 тысячи рублей в месяц. Она работает в учреждении уже 26 лет и имеет звание «Отличник народного просвещения».
Алевтина Ятайкина, директор лицея № 81 Калининского района, по данным за 2022 год, зарабатывает больше всего в этом районе – 121,4 тысячи рублей. Руководитель была признана «Заслуженным учителем России» в 2010 году.