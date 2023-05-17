atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:02

Published Сегодня, 05:02

Modified Сегодня, 05:04

Updated Сегодня, 05:04

Изображение материала

Раскрыты зарплаты директоров школ в Новосибирске – топ самых богатых в 2023 году

17 мая 2023, 05:02
Фото: 1MI

В Новосибирске назвали самых богатых директоров школ в районах города

Самые высокооплачиваемые директора работают в школах Ленинского, Кировского, Дзержинского и Калининского районов Новосибирска. Доходы директоров общих образовательных учреждений раскрыла мэрия.

В среднем директора школ в этих четырех районов получают до 132 тысяч рублей в месяц. В то время как зарплата директоров из Первомайского района не превышает 100 тысяч рублей.

Наиболее высокая зарплата была в 2022 году у директора классической гимназии №17 Нина Кляшторной из Ленинского района. Её оклад составляет около 123 тысяч рублей при общем стаже работы на руководящей должности в течение 19 лет и награде «Заслуженный учитель России».

Директор школы №217 Елена Третьякова из Кировского района стала самой богатой среди своих коллег, ее зарплата составляет 132,5 тысячи рублей. Елена Станкевич, директор гимназии № 15 Дзержинского района, получает 111,8 тысячи рублей в месяц. Она работает в учреждении уже 26 лет и имеет звание «Отличник народного просвещения».

Алевтина Ятайкина, директор лицея № 81 Калининского района, по данным за 2022 год, зарабатывает больше всего в этом районе – 121,4 тысячи рублей. Руководитель была признана «Заслуженным учителем России» в 2010 году.

Директор сменился в гимназии № 10 в Новосибирске после забастовки третьеклассников
Узнать подробнее
Читайте также:
Стало известно, кто из директоров школ в Новосибирске зарабатывает больше другихНазвана зарплата директора Новосибирского зоопарка Шило
#Алина Шефер#Директор#Зарплата#Общество#Школа#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Новосибирцам назвали города в Турции, куда лучше не ездить после выборов президента
Вчера, 07:51
Как, где, за что выплачивают компенсации близким погибших вагнеровцев в Новосибирске
15 мая 02:47
В Искитиме похоронили бойца батальона «Вега» Сергея Гордеева
Вчера, 13:46
В Новосибирске вандалы написали «Не убий» на ограде православного Собора
Вчера, 02:50
Неделя самых больших отключений горячей воды в мае 2023 началась в Новосибирске
15 мая 09:43
Первые лифты Серпуховского лифтостроительного завода заменят ветхие машины
Сегодня, 06:37