Раскрыты зарплаты директоров школ в Новосибирске – топ самых богатых в 2023 году

Наиболее высокая зарплата была в 2022 году у директора классической гимназии №17 Нина Кляшторной из Ленинского района. Её оклад составляет около 123 тысяч рублей при общем стаже работы на руководящей должности в течение 19 лет и награде «Заслуженный учитель России».