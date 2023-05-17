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Сбитый кроссовером под Новосибирском лосенок скончался

17 мая 2023, 08:06
Фото: pxhere.com
Детеныша не удалось спасти

Сбитый кроссовером под Новосибирском лосенок скончался

Пострадавшего в ДТП под Новосибирского лосенка не удалось спасти. Детеныш скончался от полученных травм.
«К сожалению, лосенок скончался от полученных травм, несовместимых с жизнью. Он какое-то время был в полуживом состоянии. Сейчас на месте госинспекторы ожидают ветеринарную службу», - рассказала корреспонденту Atas.info руководитель пресс-службы Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области Рината Чуприна.

Ужасный инцидент произошел сегодня на трассе Р-256. Лосенок перебегал дорогу, когда ему навстречу выехал автомобиль Lexus. От сильного удара малышу перебило ноги. 

Под Новосибирском лосенку сломало ноги кроссовером
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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Животные#ДТП#Гибель
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