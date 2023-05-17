Сбитый кроссовером под Новосибирском лосенок скончался

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
«К сожалению, лосенок скончался от полученных травм, несовместимых с жизнью. Он какое-то время был в полуживом состоянии. Сейчас на месте госинспекторы ожидают ветеринарную службу», - рассказала корреспонденту Atas.info руководитель пресс-службы Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области Рината Чуприна.
Ужасный инцидент произошел сегодня на трассе Р-256. Лосенок перебегал дорогу, когда ему навстречу выехал автомобиль Lexus. От сильного удара малышу перебило ноги.