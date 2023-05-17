Стихийную свалку стройматериалов убрали в Новосибирске – испугались гнева прокуратуры

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
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Updated Сегодня, 03:55
По их словам, свалку сформировали на перекрестке Кедровой и Утренней после ремонтных работ, проведенных в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Участок был завален строительным мусором.
Прокуратура уже вынесла представление директору МКУ Новосибирска «Управление дорожного хозяйства». Несанкционированный полигон уничтожили.
Напомним, ранее новосибирский депутат Игорь Украинцев в разговоре с Atas.info назвал самые грязные районы мегаполиса, которые сделали такими огромные, зловонные свалки.