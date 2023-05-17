Стихийную свалку стройматериалов убрали в Новосибирске – испугались гнева прокуратуры

В Новосибирске убрали свалку стройматериалов в Заельцовском районе

Свалка образовалась на улице Кедровой в Новосибирске после работ по БКД. На нее пожаловались жители в прокуратуру и надзорное ведомство начало процесс ликвидации 16 мая.