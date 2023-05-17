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Стихийную свалку стройматериалов убрали в Новосибирске – испугались гнева прокуратуры

17 мая 2023, 03:53
Фото: 1MI
Свалку, созданную рабочими, уничтожили в Новосибирске

В Новосибирске убрали свалку стройматериалов в Заельцовском районе

Свалка образовалась на улице Кедровой в Новосибирске после работ по БКД. На нее пожаловались жители в прокуратуру и надзорное ведомство начало процесс ликвидации 16 мая.

По их словам, свалку сформировали на перекрестке Кедровой и Утренней после ремонтных работ, проведенных в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Участок был завален строительным мусором.

Прокуратура уже вынесла представление директору МКУ Новосибирска «Управление дорожного хозяйства». Несанкционированный полигон уничтожили.

Напомним, ранее новосибирский депутат Игорь Украинцев в разговоре с Atas.info назвал самые грязные районы мегаполиса, которые сделали такими огромные, зловонные свалки.

Названы самые грязные районы Новосибирска - мнение эко-депутата Украинцева
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#Алина Шефер#Мусор#Свалка#Прокуратура#Экология#Новосибирск#Новосибирская область
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