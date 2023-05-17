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В Новосибирске пассажирку автобуса ранило осколками при ДТП с троллейбусом

17 мая 2023, 02:59
Фото: Инцидент Новосибирск/ВК
Девушка пострадала в ДТП с общественным транспортом в Новосибирске
Автобус попал в ДТП с троллейбусом в центре Новосибирска днем 16 мая. Пострадала 17-летняя пассажирка, которую засыпало осколками от окна при столкновении.

Как сообщили в ГИБДД Новосибирска, в 16 часов водитель автобус №97 держал путь по Октябрьской магистрали в сторону Красного проспекта. В какой-то момент, у дома №78 на Максима Горького он решил перестроиться и врезался в троллейбус №5, где находились 15 пассажиров.

«Удар пришелся на окно автобуса, где сидела 17-летняя девушка. Осколки поранили ее, пришлось оказывать медицинскую помощь», — сообщили Atas.info очевидцы.

Другие пассажиры автобуса, которых было 19, и троллейбуса не пострадали. Обстоятельства ДТП выясняют Госавтоинспекторы.

#Алина Шефер#ДТП#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Дети
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