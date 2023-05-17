В Новосибирске пассажирку автобуса ранило осколками при ДТП с троллейбусом

Как сообщили в ГИБДД Новосибирска, в 16 часов водитель автобус №97 держал путь по Октябрьской магистрали в сторону Красного проспекта. В какой-то момент, у дома №78 на Максима Горького он решил перестроиться и врезался в троллейбус №5, где находились 15 пассажиров.