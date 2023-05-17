В Новосибирске пассажирку автобуса ранило осколками при ДТП с троллейбусом

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Published Сегодня, 02:59
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Как сообщили в ГИБДД Новосибирска, в 16 часов водитель автобус №97 держал путь по Октябрьской магистрали в сторону Красного проспекта. В какой-то момент, у дома №78 на Максима Горького он решил перестроиться и врезался в троллейбус №5, где находились 15 пассажиров.
«Удар пришелся на окно автобуса, где сидела 17-летняя девушка. Осколки поранили ее, пришлось оказывать медицинскую помощь», — сообщили Atas.info очевидцы.
Другие пассажиры автобуса, которых было 19, и троллейбуса не пострадали. Обстоятельства ДТП выясняют Госавтоинспекторы.