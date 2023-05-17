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В Новосибирске выросла средняя предлагаемая зарплата за месяц

17 мая 2023, 05:52
Фото: 1MI
Названы средние зарплаты в Новосибирске
Эксперты сайта hh.ru проанализировали более 30,2 тыс. вакансий в Новосибирской области в апреле 2023 года и установили размер средней предлагаемой зарплаты в регионе. Она выросла на 5 606 рублей за месяц.

Средняя предложенная зарплата в регионе составила 53 055 руб. По Сибири ее размер - 67 027 руб., а в России – 57 878 руб.

Наивысшую зарплату устанавливают специалистам по инвестициям, консалтингу и стратегии, предлагая им около 85 434 руб. Следом за ними идут высшие и средние менеджеры с предлагаемой оплатой труда в размере 84 097 руб.

Медикам предлагают немного меньше - 68 141 руб. В пятерке лидеров по заработной плате также оказались работники автобизнеса и сферы транспорта и логистики, предлагаемые 67 539 руб. и 61 667 руб. соответственно.

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#Алина Шефер#Зарплаты#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область
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