В Новосибирске выросла средняя предлагаемая зарплата за месяц

Эксперты сайта hh.ru проанализировали более 30,2 тыс. вакансий в Новосибирской области в апреле 2023 года и установили размер средней предлагаемой зарплаты в регионе. Она выросла на 5 606 рублей за месяц.

Средняя предложенная зарплата в регионе составила 53 055 руб. По Сибири ее размер - 67 027 руб., а в России – 57 878 руб. Наивысшую зарплату устанавливают специалистам по инвестициям, консалтингу и стратегии, предлагая им около 85 434 руб. Следом за ними идут высшие и средние менеджеры с предлагаемой оплатой труда в размере 84 097 руб. Медикам предлагают немного меньше - 68 141 руб. В пятерке лидеров по заработной плате также оказались работники автобизнеса и сферы транспорта и логистики, предлагаемые 67 539 руб. и 61 667 руб. соответственно. Читайте также: Раскрыты зарплаты директоров школ в Новосибирске – топ самых богатых в 2023 году Аналитики предсказали, когда в Новосибирске зарплата достигнет 100 тысяч рублей Наполним, ранее в Новосибирске обнародовали зарплаты директоров школ - угадайте, кто самый богатый - прочитайте наш материал ниже. Раскрыты зарплаты директоров школ в Новосибирске – топ самых богатых в 2023 году Узнать подробнее