В Новосибирской области похоронят двух погибших на СВО бойцов из Сузуна

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Церемония прощания с Хисматуллиным Иваном пройдет у храма Вознесения Господня в Сузуне. Информацию о гибели солдата Atas.info подтвердили в администрации района.
«Траурная церемония начнется в 10 часов 18 мая. В 10:30 пройдет митинг», - уточнили волонтеры.
В тот же день в селе Шайдурово в местном ДК проводят в последний путь Симонова Николая. Солдат храбро сражался и погиб в бою на территории Украины.
В Новосибирске хотят изменить тарифы на ритуальные услуги. Церемонии похорон станут дороже на несколько процентов.