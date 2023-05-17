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В Новосибирской области похоронят двух погибших на СВО бойцов из Сузуна

17 мая 2023, 08:31
Фото: 1MI
В Сузуне простятся с двумя погибшими бойцами
Два жителя Сузунского района Новосибирской области Иван Хисматуллин и Николай Симонов погибли в зоне СВО. Родные и земляки простятся с бойцами в четверг, 18 мая.

Церемония прощания с Хисматуллиным Иваном пройдет у храма Вознесения Господня в Сузуне. Информацию о гибели солдата Atas.info подтвердили в администрации района.

«Траурная церемония начнется в 10 часов 18 мая. В 10:30 пройдет митинг», - уточнили волонтеры.

В тот же день в селе Шайдурово в местном ДК проводят в последний путь Симонова Николая. Солдат храбро сражался и погиб в бою на территории Украины.


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