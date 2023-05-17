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Posted 17 мая, 11:48

Published 17 мая, 11:48

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

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Влияние современных технологий на угледобывающую отрасль

17 мая 2023, 11:48
Фото: 1MI
Трансформация российской угледобывающей промышленности под влиянием цифровых технологий представляет собой процесс интеграции современных информационных технологий и автоматизации в различные аспекты добычи и обработки угля.

Эта цифровая трансформация имеет потенциал существенно повлиять на эффективность, безопасность и устойчивость отрасли. Ярким примером предприятия, которое успешно внедряет «цифру» является Сибантрацит, которым в течение нескольких лет руководил Барский Максим.

Вот некоторые ключевые аспекты влияния цифровых технологий на угледобывающую промышленность России. Цифровые технологии позволяют автоматизировать различные производственные процессы, что приводит к повышению эффективности и снижению операционных затрат. Автоматизированные системы контроля и управления позволяют оптимизировать процессы добычи, обогащения, транспортировки и сортировки угля. Собранные цифровые данные с датчиков и устройств на предприятиях могут быть анализированы и использованы для принятия более обоснованных решений. Аналитика данных позволяет оптимизировать рабочие процессы, предсказывать отказы оборудования, улучшать планирование добычи и многое другое. Внедрение облачных технологий позволяет хранить и обрабатывать большие объемы данных, обеспечивая доступ к ним из любой точки мира. Цифровые платформы могут объединить данные со всех предприятий в одном месте, что упростит мониторинг и управление производством.

Цифровые технологии позволяют более точно управлять ресурсами, такими как электроэнергия, вода и топливо. Оптимизация потребления энергии и улучшение энергоэффективности помогают снизить экологическое воздействие и экономить ресурсы.

Для справки. Максим Барский Сибантрацит возглавлял с 2018 по 2020 год.

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