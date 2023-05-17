«Выпадают из среды»: Ростислав Антонов высказался об интеграции мигрантов

Как считает общественник, мигрантов важно обучить основам жизни в Российской Федерации. Каждый иностранец обязан владеть русским языком, знать историю России и российскую культуру. Важно обучить его и основным нормам проживания в российском обществе, а также дать представление о законодательстве РФ.