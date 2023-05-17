«Выпадают из среды»: Ростислав Антонов высказался об интеграции мигрантов

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
«Почему происходят конфликты? Не потому, что все мигранты – плохие, а потому, что они выпадают из своей среды, системы сдержек, взаимоотношений. Безвоздушное пространство. И кто-то считает, что им все можно», - цитирует Антонова РИА «ФАН».
Как считает общественник, мигрантов важно обучить основам жизни в Российской Федерации. Каждый иностранец обязан владеть русским языком, знать историю России и российскую культуру. Важно обучить его и основным нормам проживания в российском обществе, а также дать представление о законодательстве РФ.