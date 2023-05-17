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«Выпадают из среды»: Ростислав Антонов высказался об интеграции мигрантов

17 мая 2023, 07:19
Фото: 1MI
Мигрантов важно интегрировать в российский социум

Новосибирский общественник Антонов высказал мнение об интеграции мигрантов

Депутат горсовета Новосибирска и общественник Ростислав Антонов поделился мнением о причинах непонимания мигрантов россиянами. На его взгляд, это связано с недостаточной интеграцией иностранцев в российский социум.
«Почему происходят конфликты? Не потому, что все мигранты – плохие, а потому, что они выпадают из своей среды, системы сдержек, взаимоотношений. Безвоздушное пространство. И кто-то считает, что им все можно», - цитирует Антонова РИА  «ФАН».

Как считает общественник, мигрантов важно обучить основам жизни в Российской Федерации. Каждый иностранец обязан владеть русским языком, знать историю России и российскую культуру. Важно обучить его и основным нормам проживания в российском обществе, а также дать представление о законодательстве РФ.

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#Общество#Новосибирск#Ростислав Антонов#Александр Ляхов#Мигранты#Депутат
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