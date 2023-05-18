Бесплатно проверить сердце и сосуды приглашают новосибирцев 20 мая

По оценкам экспертов, заболевания сердечно-сосудистой системы остаются главной причиной смертности во всем мире. В Новосибирской области смертность от болезней системы кровообращения в последнее время снижается. Так, в 2022 году этот показатель на 15% ниже, чем в 2021 году. Тем не менее, почти в половине случаев причиной летального исхода становятся болезни системы кровообращения – их число растет: инфарктов стало больше на 35%, инсультов – на 24,4%, болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением – на 18%, случаев ишемической болезни сердца – на 8,5%.