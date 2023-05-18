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Мужчина с зонтиком в руках упал с балкона в Новосибирске: выжил или нет – подробности

18 мая 2023, 05:27
Фото: АСТ-54
Новосибирец на «Родниках» сорвался с балкона 8 этажа дома, держа в руках зонтик. Что с ним сейчас, узнал Atas.info.

Инцидент произошел днем 18 мая на улице Мясниковой, 30. На глазах у соседей мужчина сел с зонтиком на перила балкона и сорвался вниз.

«До этого он громко кричал, всех переполошил. Похоже, перепил, поймал «белочку», забрался на балкон с зонтом и упал. Мэри Поппинс…», - рассказали Atas.info свидетели ЧП.

Соседи тут же вызвали для него скорую. Врачи успели оказать ему первую помощь.

«Пострадавшему 40-лет. Он был доставлен в больницу живой. Получил черепно-мозговую травму и перелом ноги», - сообщил Atas.info источник.

На месте инцидента уже поработали полицейские. Они передали материалы следственному комитету.

«В полицию поступило сообщение об этом инциденте, и сотрудники выехали на место. Мужчину госпитализировали. Все материалы будут переданы в СК», - прокомментировали в ГУ МВД Новосибирска.

Обновлено: мужчина, по последним данным, скончался в машине скорой помощи, когда до больницы оставалось доехать несколько метров.

В Новосибирске мужчина с зонтиком упал с балкона многоэтажки на «Родниках»
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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Упал#Высотка
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