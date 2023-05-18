Мужчина с зонтиком в руках упал с балкона в Новосибирске: выжил или нет – подробности

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
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Updated Сегодня, 05:30
Инцидент произошел днем 18 мая на улице Мясниковой, 30. На глазах у соседей мужчина сел с зонтиком на перила балкона и сорвался вниз.
«До этого он громко кричал, всех переполошил. Похоже, перепил, поймал «белочку», забрался на балкон с зонтом и упал. Мэри Поппинс…», - рассказали Atas.info свидетели ЧП.
Соседи тут же вызвали для него скорую. Врачи успели оказать ему первую помощь.
«Пострадавшему 40-лет. Он был доставлен в больницу живой. Получил черепно-мозговую травму и перелом ноги», - сообщил Atas.info источник.
На месте инцидента уже поработали полицейские. Они передали материалы следственному комитету.
«В полицию поступило сообщение об этом инциденте, и сотрудники выехали на место. Мужчину госпитализировали. Все материалы будут переданы в СК», - прокомментировали в ГУ МВД Новосибирска.
Обновлено: мужчина, по последним данным, скончался в машине скорой помощи, когда до больницы оставалось доехать несколько метров.