Не путать с конкурсом красоты! В Краснообске ищут новую главу администрации

Posted Сегодня, 03:04
Published Сегодня, 03:04
Modified Сегодня, 03:06
Updated Сегодня, 03:06
Согласно опубликованному решению совета депутатов от 17 мая, выборы будут назначены на 20 июля 2023 года. Локальный активист Валерий Котельников указал на то, что процедура отбора кандидатов будет проводиться при помощи экзамена по законодательству, после чего депутаты выберут лучшего претендента из числа участников отбора.
Напомним, Краснообск остался без главы Татьяны Эссауленко в середине апреля 2023 года. Чиновница ушла с должности по семейным обстоятельствам.
Ее обязанности сейчас временно исполняет Наталья Булдакова, первый заместитель главы администрации по вопросам экономики и технического обеспечения.