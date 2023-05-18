Не путать с конкурсом красоты! В Краснообске ищут новую главу администрации

Согласно опубликованному решению совета депутатов от 17 мая, выборы будут назначены на 20 июля 2023 года. Локальный активист Валерий Котельников указал на то, что процедура отбора кандидатов будет проводиться при помощи экзамена по законодательству, после чего депутаты выберут лучшего претендента из числа участников отбора.