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Не путать с конкурсом красоты! В Краснообске ищут новую главу администрации

18 мая 2023, 03:04
Фото: Газета "Краснообск"

В Краснообске проведут конкурс на пост нового главы администрации

Конкурс на замещение вакантной должности главы администрации Краснообска Новосибирской области состоится в июле. Ранее этот пост занимала самая эффектная чиновница региона Татьяна Эссауленко.

Согласно опубликованному решению совета депутатов от 17 мая, выборы будут назначены на 20 июля 2023 года. Локальный активист Валерий Котельников указал на то, что процедура отбора кандидатов будет проводиться при помощи экзамена по законодательству, после чего депутаты выберут лучшего претендента из числа участников отбора.

Напомним, Краснообск остался без главы Татьяны Эссауленко в середине апреля 2023 года. Чиновница ушла с должности по семейным обстоятельствам.

 

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Ее обязанности сейчас временно исполняет Наталья Булдакова, первый заместитель главы администрации по вопросам экономики и технического обеспечения.

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#Алина Шефер#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#Глава администрации#Конкурс
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