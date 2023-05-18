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Новосибирская прокуратура вновь предостерегла от срыва сроков по поликлиникам

18 мая 2023, 13:00
Фото: 1MI
Поликлиники должны достроить в 2025 году

ПРокуратура Новосибирска внесла предостережение из-за срыва сроков по поликлиникам

Прокуратура Новосибирска внесла предостережение в связи с отставанием по строительству поликлиник в городе. Их не могут построить уже почти два года.
«В связи с имеющимся отставанием от графика проведения работ прокурор объявил предостережение о недопустимости нарушений закона представителю частного партнера», - цитирует ведомство ТАСС.

Поликлиники возводятся в городе в рамках государственно-частного партнерства. Всего планируется построить семь объектов здравоохранения до 2025 года. Строительство находится на контроле прокуратуры.

Однако с самого начала строительство затягивалось. Сначала срывы сроков объяснялись пандемией острой коронавирусной инфекции, затем в ход пошли требования Минздрава и резко выросшая ставка Центробанка. Стоимость проекта оценивается уже в 19,5 миллиарда рублей, а предостережение от прокуратуры получал губернатор Андрей Травников.

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#Происшествия#Новосибирск#Александр Ляхов#Прокуратура#Прокуратура Новосибирска#Строительство#Поликлиника#Поликлиники
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