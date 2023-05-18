Новосибирская прокуратура вновь предостерегла от срыва сроков по поликлиникам

Однако с самого начала строительство затягивалось. Сначала срывы сроков объяснялись пандемией острой коронавирусной инфекции, затем в ход пошли требования Минздрава и резко выросшая ставка Центробанка. Стоимость проекта оценивается уже в 19,5 миллиарда рублей, а предостережение от прокуратуры получал губернатор Андрей Травников.