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Под Новосибирском заведующую аптеки поймали на взятке в 67 тысяч рублей

18 мая 2023, 08:30
Фото: 1MI
Заведующая аптечным пунктом в Новосибирской области обвиняется в получении взятки в размере 67 тысяч рублей за закупку товаров для больницы. Об этом сообщает пресс-служба Следкома региона.

Известно, что с 2017 по 2021 год женщина, занимающаяся закупкой лекарств для нужд больницы получила взятку от директора одного из ООО в размере около 67 тысяч рублей. За эту сумму она сделала его основным поставщиком.

Заведующая аптеки не признала вину. Доказательства собраны достаточные, дело направлено в суд.

Был наложен арест на имущество обвиняемой для возможного взыскания незаконно полученного дохода и штрафа. Взяткодатель также подвергается уголовному преследованию.

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#Алина Шефер#Аптека#Взятка#Суд#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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