Под Новосибирском заведующую аптеки поймали на взятке в 67 тысяч рублей

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Известно, что с 2017 по 2021 год женщина, занимающаяся закупкой лекарств для нужд больницы получила взятку от директора одного из ООО в размере около 67 тысяч рублей. За эту сумму она сделала его основным поставщиком.
Заведующая аптеки не признала вину. Доказательства собраны достаточные, дело направлено в суд.
Был наложен арест на имущество обвиняемой для возможного взыскания незаконно полученного дохода и штрафа. Взяткодатель также подвергается уголовному преследованию.