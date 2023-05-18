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Приблудный кошак прибился к дому под Новосибирском

18 мая 2023, 11:45
Фото: 1MI
Животное может быть помесью

Под Новосибирском к частному дому пришла дикая кошка

Под Новосибирском к дому местной жительницы пришла кошка. Животное крайне голодно, но проявляет агрессию.

Как сообщает Сибкрай. Ru, дикая кошка пришла к дому в селе Барышево. Животное крупнее мейн-куна и проявляет агрессию к людям. Тем не менее, оно может брать еду у людей.

Котика уже накормили рыбой, сосисками и прочими разносолами. Местные жители жалеют приблудного зверя и хотят ему помочь. По их мнению, кто-то мог его потерять.

При этом кошка гораздо крупнее мейн-куна и имеет крупные клыки. Киску не смог поймать участковый уполномоченный, а сейчас животное отсиживается в огороде. На данный момент его хозяева неизвестны.

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#Происшествия#Новосибирская область#Александр Ляхов#Кот#Кошка#Природа
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