Приблудный кошак прибился к дому под Новосибирском

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Как сообщает Сибкрай. Ru, дикая кошка пришла к дому в селе Барышево. Животное крупнее мейн-куна и проявляет агрессию к людям. Тем не менее, оно может брать еду у людей.
Котика уже накормили рыбой, сосисками и прочими разносолами. Местные жители жалеют приблудного зверя и хотят ему помочь. По их мнению, кто-то мог его потерять.
При этом кошка гораздо крупнее мейн-куна и имеет крупные клыки. Киску не смог поймать участковый уполномоченный, а сейчас животное отсиживается в огороде. На данный момент его хозяева неизвестны.