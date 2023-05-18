В Новосибирске 82-летнего пенсионера спасли от четырех видов рака

Медикам уже был знаком этот 82-летний сибиряк. Ранее ему уже делали две операции на удаление опухолей кишечника. Но в этом году у мужчины обнаружили два новых вида рака: один в нисходящем отделе ободочной кишки, а другой - в левой почке.