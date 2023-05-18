В Новосибирске 82-летнего пенсионера спасли от четырех видов рака

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Медикам уже был знаком этот 82-летний сибиряк. Ранее ему уже делали две операции на удаление опухолей кишечника. Но в этом году у мужчины обнаружили два новых вида рака: один в нисходящем отделе ободочной кишки, а другой - в левой почке.
Как говорят онкологи, вероятно, это произошло из-за того, что организм пациента был генетически предрасположен к возникновению рака. Несмотря на возраст пациента и наличие множественных заболеваний, врачи решились на операцию.
Для снижения анестезиологической нагрузки на сердце две опухоли удалили через единственный разрез. Спасение почки было самым важным фактором. В итоге пациент восстановился и его выписали домой.
Ему не потребовалась лучевая терапия или химиотерапия, так как оба вида рака были вылечены хирургически. Врачи считают, что успех операции был вызван быстротой диагностики болезни. Пациент следил за своим здоровьем и делал все рекомендации медиков. Каждые полгода он проходит обследования у онколога и находится на пожизненном диспансерном учете.