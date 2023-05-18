В Новосибирске многодетного контрактника осудили за самоволку в Новый год

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Солдату Ковалеву была предъявлена статья «Самовольное оставление части». Он ушел со службы повидаться с близкими родственниками в Томской области 27 декабря 2022 года.
А вернулся военный в казарму только 15 января 2023 года. Так сильно мужчина хотел провести новогодние праздники с родными, что попал под суд.
Суд сжалился над солдатом, учел смягчающие обстоятельства в виде признания вины, а также наличия у солдата четырех детей и беременной супруги. Ковалев получил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года.