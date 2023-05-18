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В Новосибирске многодетного контрактника осудили за самоволку в Новый год

18 мая 2023, 07:07
Фото: 1MI
Военнослужащий по контракту, который покинул войсковую часть в новогодние праздники, получил срок. Новосибирский гарнизонный военный суд принял решение о назначении наказания.

Солдату Ковалеву была предъявлена статья «Самовольное оставление части». Он ушел со службы повидаться с близкими родственниками в Томской области 27 декабря 2022 года.

А вернулся военный в казарму только 15 января 2023 года. Так сильно мужчина хотел провести новогодние праздники с родными, что попал под суд.

Суд сжалился над солдатом, учел смягчающие обстоятельства в виде признания вины, а также наличия у солдата четырех детей и беременной супруги. Ковалев получил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года.

#Суд#Военный#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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