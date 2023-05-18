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В Новосибирске нашли труп мужчины возле многоэтажки на Лежена

18 мая 2023, 01:50
Фото: 1MI
Тело мужчины нашли возле дома в Новосибирске
Жители улицы Лежена в Новосибирск обнаружили тело мужчины возле дома вечером 17 мая. О находке они сообщили в полицию.

По словам сибиряков, на место в течение получаса приехали кареты скорой помощи и правоохранители. Врачи констатировали смерть человека.

Сотрудники правоохранительных органов Atas.info факт случившегося инцидента подтвердили. Сообщили, что погибший – это 41-летний мужчина. Причина его смерти сейчас выясняется.

Напомним, несколько дней назад новосибирцы нашли под окнами жилого дома на МЖК тело школьницы. Следователи назначили экспертизы для проверки.

Тело школьницы нашли под окнами многоэтажки в Новосибирске — все подробности
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#Алина Шефер#Погиб#Труп#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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