В Новосибирске нашли труп мужчины возле многоэтажки на Лежена

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По словам сибиряков, на место в течение получаса приехали кареты скорой помощи и правоохранители. Врачи констатировали смерть человека.
Сотрудники правоохранительных органов Atas.info факт случившегося инцидента подтвердили. Сообщили, что погибший – это 41-летний мужчина. Причина его смерти сейчас выясняется.
Напомним, несколько дней назад новосибирцы нашли под окнами жилого дома на МЖК тело школьницы. Следователи назначили экспертизы для проверки.