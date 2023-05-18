В Новосибирске с фирмы взыскали 250 тысяч рублей для строителя

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Руководство компании отказалось выплатить строителю деньги после увольнения. Тогда мужчина обратился в суд, и его требования были удовлетворены.
Однако фирма не спешила выполнять судебное решение. В результате приставы наложили арест на имущество неплательщика и предупредили о грозящей уголовной ответственности.
Только после этого на банковский счет бывшего сотрудника были перечислены его деньги в полном объеме.