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В Новосибирске с фирмы взыскали 250 тысяч рублей для строителя

18 мая 2023, 06:10
Фото: 1MI
Строителю помогли получить зарплату в Новосибирске
Судебные приставы помогли рабочему получить зарплату в Новосибирске. Они были вынуждены взыскать 250 000 рублей для мужчины у строительной организации.

Руководство компании отказалось выплатить строителю деньги после увольнения. Тогда мужчина обратился в суд, и его требования были удовлетворены.

Однако фирма не спешила выполнять судебное решение. В результате приставы наложили арест на имущество неплательщика и предупредили о грозящей уголовной ответственности.

Только после этого на банковский счет бывшего сотрудника были перечислены его деньги в полном объеме.

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#Алина Шефер#Строительство#Зарплата#Приставы#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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