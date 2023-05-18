Первые повестки с требованием явки в военкомат по месту жительства для прохождения военных сборов стали получать жители Новосибирской области. Как стало известно Atas.info, в первую очередь, речь идет о сельских районах. Сколько всего людей будет призвано для прохождения сборов в регионе, неясно – областной военкомат не называет эту цифру.