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В Новосибирской области стали рассылать повестки на военные сборы

18 мая 2023, 05:42
Фото: 1MI
За отказ от сборов предусмотрен штраф
Жители Новосибирской области стали получать первые повести с требованием явиться в военкомат для прохождения военных сборов

Первые повестки с требованием явки в военкомат по месту жительства для прохождения военных сборов стали получать жители Новосибирской области. Как стало известно Atas.info, в первую очередь, речь идет о сельских районах. Сколько всего людей будет призвано для прохождения сборов в регионе, неясно – областной военкомат не называет эту цифру.

Сборы продляться максимум два месяца. Места проведения занятий держат в тайне. В случае неявки в военкомат спустя двое суток после получения повестки возможно наложение административного взыскания в размере от 500 до 3000 рублей. Уголовная ответственность за отказ от военных сборов не предусмотрена.

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#Армия#Военные сборы#Повестка#Общество#Новосибирская область
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