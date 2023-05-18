С начала марта в России возобновили печать бумажных купюр номиналами 5 и 10 рублей. Если раньше монеты заменяли на банкноты, то сейчас произошло обратное, о причинах этого рассказали в Центробанке.

О причинах введения в обращение банкнот номиналом 5 и 10 рублей рассказала изданию zrtk.ru Ольга Петелина, начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций в Чите: «Банкноты были более популярны раньше, но их недостаток в том, что они быстро изнашивались, поэтому их заменили на монеты. Процесс изготовления банкнот за последнее время сильно изменился, банкноты стали прочнее благодаря новой технологии печати, к тому же, производство банкнот обходится дешевле, чем выпуск монет. Новые банкноты полностью не заменят монеты в денежном обращении, пятирублевые и десятирублевые монеты будут в обращении наравне с бумажными купюрами». Следующим нововведением Центробанка может стать модернизация купюр номиналом 1000 и 5000 рублей: каждой из них будет присвоен уникальный код для упрощения учета операций и минимизации ошибок при считывании серий и номеров купюр. Безусловно, такие изменения значительно облегчат жизнь людям, работающим с наличными деньгами. Новосибирск увековечили на десятирублевых монетах Узнать подробнее Новосибирск, как и другие три города трудовой доблести, увековечили на 10-рублевых монетах.