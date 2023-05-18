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В Центробанке объяснили, зачем вернули пятирублевые и десятирублевые купюры

18 мая 2023, 09:53
Фото: 1MI
Линейка бумажных купюр с марта была дополнена пятирублевыми и десятирублевыми банкнотами.
С начала марта в России возобновили печать бумажных купюр номиналами 5 и 10 рублей. Если раньше монеты заменяли на банкноты, то сейчас произошло обратное, о причинах этого рассказали в Центробанке.

О причинах введения в обращение банкнот номиналом 5 и 10 рублей рассказала изданию zrtk.ru Ольга Петелина, начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций в Чите:

«Банкноты были более популярны раньше, но их недостаток в том, что они быстро изнашивались, поэтому их заменили на монеты. Процесс изготовления банкнот за последнее время сильно изменился, банкноты стали прочнее благодаря новой технологии печати, к тому же, производство банкнот обходится дешевле, чем выпуск монет. Новые банкноты полностью не заменят монеты в денежном обращении, пятирублевые и десятирублевые монеты будут в обращении наравне с бумажными купюрами».

Следующим нововведением Центробанка может стать модернизация купюр номиналом 1000 и 5000 рублей: каждой из них будет присвоен уникальный код для упрощения учета операций и минимизации ошибок при считывании серий и номеров купюр. Безусловно, такие изменения значительно облегчат жизнь людям, работающим с наличными деньгами.

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#Ольга Храмушкина#Деньги#Общество#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область
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