Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
О причинах введения в обращение банкнот номиналом 5 и 10 рублей рассказала изданию zrtk.ru Ольга Петелина, начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций в Чите:
«Банкноты были более популярны раньше, но их недостаток в том, что они быстро изнашивались, поэтому их заменили на монеты. Процесс изготовления банкнот за последнее время сильно изменился, банкноты стали прочнее благодаря новой технологии печати, к тому же, производство банкнот обходится дешевле, чем выпуск монет. Новые банкноты полностью не заменят монеты в денежном обращении, пятирублевые и десятирублевые монеты будут в обращении наравне с бумажными купюрами».
Следующим нововведением Центробанка может стать модернизация купюр номиналом 1000 и 5000 рублей: каждой из них будет присвоен уникальный код для упрощения учета операций и минимизации ошибок при считывании серий и номеров купюр. Безусловно, такие изменения значительно облегчат жизнь людям, работающим с наличными деньгами.
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