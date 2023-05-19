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Published Сегодня, 04:09

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Адская жара вернется на выходных: прогноз погоды в Новосибирске на 20 и 21 мая

19 мая 2023, 04:09
Фото: atas.info
Летняя жара возвращается в Новосибирск

В Новосибирске ожидается жара до +22 градусов на выходных, 20 и 21 мая

Долгожданное потепление ожидает жителей Новосибирска на грядущих выходных. Прогноз погоды составили синоптики местного гидрометцентра на 20 и 21 мая.

В субботу в городе ожидается утром около +6°C. Днем воздух прогреется до +18…+20 по Цельсию.

О дожде сибирякам можно не беспокоиться – его не обещают, как и других осадков. Однако омрачить теплую погоду может только сильный ветер. Его порывы достигнут местами 13 м/с.

В воскресенье утро начнется с +8°C. Днем будет облачно и жарко – до +20 градусов. Ожидается также ветрено.

При этом в районах области 21 мая столбики термометра поднимутся до +23°C, а 22-го – до +24. Дождей не будет, а ветер составит 14 м/с.

#Жара#Погода в выходные#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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