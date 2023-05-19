Адская жара вернется на выходных: прогноз погоды в Новосибирске на 20 и 21 мая

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
В субботу в городе ожидается утром около +6°C. Днем воздух прогреется до +18…+20 по Цельсию.
О дожде сибирякам можно не беспокоиться – его не обещают, как и других осадков. Однако омрачить теплую погоду может только сильный ветер. Его порывы достигнут местами 13 м/с.
В воскресенье утро начнется с +8°C. Днем будет облачно и жарко – до +20 градусов. Ожидается также ветрено.
При этом в районах области 21 мая столбики термометра поднимутся до +23°C, а 22-го – до +24. Дождей не будет, а ветер составит 14 м/с.