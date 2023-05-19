Бабушку из Коченевского района избили на почте из-за пенсии

Инцидент произошел в июле прошлого года в одном из отделений «Почты России». Пенсионерка оплатила коммунальные услуги, но осмелилась напомнить про задержку пенсии. В результате на бабушку сначала накричали, а затем ударили по голове. В свою очередь, сотрудница утверждала, что женщина крикнула ей: «Будешь в огне гореть, никто тебя тушить не будет!».