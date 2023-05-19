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Бабушку из Коченевского района избили на почте из-за пенсии

19 мая 2023, 06:31
Фото: 1MI
Пенсионерке компенсируют побои

В Новосибирской области бабушку избили на почте из-за пенсии

В Коченевском районе удовлетворен иск от пенсионерки о компенсации морального вреда за побои. Сотрудница «Почты России» избила пожилую женщину из-за предъявленных ей претензий.
«Коченевским районным судом Новосибирской области вынесено решение об удовлетворении требований пожилой женщины 84 лет о компенсации морального вреда. В пользу пожилой женщины суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 25 000 рублей», - указано на сайте Коченевского районного суда.

Инцидент произошел в июле прошлого года в одном из отделений «Почты России». Пенсионерка оплатила коммунальные услуги, но осмелилась напомнить про задержку пенсии. В результате на бабушку сначала накричали, а затем ударили по голове. В свою очередь, сотрудница утверждала, что женщина крикнула ей: «Будешь в огне гореть, никто тебя тушить не будет!».

В итоге работница почты признала себя виновной и оплатила штраф за побои. Теперь она должна и компенсировать моральный вред пострадавшей старушке.

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#Новосибирская область#Происшествия#Александр Ляхов#Суд#Побои#Избиение
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