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«Любит курицу и объятия»: в Новосибирске полицейские приютили щенка по кличке Муха

19 мая 2023, 05:20
Фото: ГУ МВД НСО
Полицейские нашли щенка в Новосибирске

В Новосибирске полицейские приютили щенка по кличке Муха

Сотрудники полиции нашли маленького щенка на улице Петухова в Новосибирске. Питомца назвали Муха в честь знаменитого пса-полицейского Мухтара.

Это произошло во время контрольно-патрульной работы. Замечая тихий и плачущий шум, начальник кинологической службы старший сержант Юлия Клячина и прапорщик полиции Ксения Жмуренко обнаружили щенка, который трясся от холода.

Они взяли малышку, оказали ей первую помощь и привели ее в отделение полиции. Щенок на вид был дворняжкой не старше одного месяца.

«Сначала малышка боялась новых людей, однако вскоре открылась и стала свободно общаться со всеми. Теперь Муха находится под опекой полицейского-кинолога, который ищет для нее хозяина, способного дать любовь этому разумному созданию», — рассказали представители ГУ МВД Новосибирска.

Члены полицейской команды отметили, что Муха очень смышленый и игривый щенок, со своим уникальным характером несмотря на свой маленький возраст. Она быстро учится командам — давать «лапу» научилась в течение всего двух часов.

Муха кушает все, любит курицу и печеночную колбасу. Для нее ищут дом с любящим хозяевами.

#Алина Шефер#Собака#Полиция#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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