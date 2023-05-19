«Любит курицу и объятия»: в Новосибирске полицейские приютили щенка по кличке Муха

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Это произошло во время контрольно-патрульной работы. Замечая тихий и плачущий шум, начальник кинологической службы старший сержант Юлия Клячина и прапорщик полиции Ксения Жмуренко обнаружили щенка, который трясся от холода.
Они взяли малышку, оказали ей первую помощь и привели ее в отделение полиции. Щенок на вид был дворняжкой не старше одного месяца.
«Сначала малышка боялась новых людей, однако вскоре открылась и стала свободно общаться со всеми. Теперь Муха находится под опекой полицейского-кинолога, который ищет для нее хозяина, способного дать любовь этому разумному созданию», — рассказали представители ГУ МВД Новосибирска.
Члены полицейской команды отметили, что Муха очень смышленый и игривый щенок, со своим уникальным характером несмотря на свой маленький возраст. Она быстро учится командам — давать «лапу» научилась в течение всего двух часов.
Муха кушает все, любит курицу и печеночную колбасу. Для нее ищут дом с любящим хозяевами.