«Любит курицу и объятия»: в Новосибирске полицейские приютили щенка по кличке Муха

«Сначала малышка боялась новых людей, однако вскоре открылась и стала свободно общаться со всеми. Теперь Муха находится под опекой полицейского-кинолога, который ищет для нее хозяина, способного дать любовь этому разумному созданию», — рассказали представители ГУ МВД Новосибирска.