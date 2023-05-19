На Гусинобродском шоссе забил фонтан кипятка

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
«Возле дома №29 на Гусинобродском шоссе забил фонтан. Потоки воды хлынули под дом, на проезжую часть и тротуар», - сообщается в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
На видео хорошо видны клубы пара, которые охватывают улицу и проезжую часть. Новосибирцы уже начали комментировать происходящее. «Сплошные прорывы», - иронизирует Павел Колосов. «Зато уже отчитались», - написал Антон Головин.
В «Сибирской генерирующей компании» уже устраняют коммунальную аварию. В результате дефекта произошел порыв магистральной теплосети в районе Гусинобродского шоссе. При этом температура воды, по словам энергетиков, не превышает сорока градусов.
«Воду оперативно перекрыли, выставляем ограждение, готовимся к ремонту.Сроки устранения дефекта сообщим в ближайшее время.На случай материального ущерба ответственность СГК застрахована», - рассказали в пресс-службе «СГК».