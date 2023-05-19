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На Гусинобродском шоссе забил фонтан кипятка

19 мая 2023, 07:33
Фото: ВК / АСТ-54
Вода залила двор и улицу

На Гусинобродском шоссе в Новосибирске забил фонтан кипятка

На Гусинобродском шоссе в Новосибирске произошла коммунальная авария. Прямо из-под земли забил фонтан, вода залила двор возле жилого дома.

«Возле дома №29 на Гусинобродском шоссе забил фонтан. Потоки воды хлынули под дом, на проезжую часть и тротуар», - сообщается в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».

На видео хорошо видны клубы пара, которые охватывают улицу и проезжую часть. Новосибирцы уже начали комментировать происходящее. «Сплошные прорывы», - иронизирует Павел Колосов. «Зато уже отчитались», - написал Антон Головин.

В «Сибирской генерирующей компании» уже устраняют коммунальную аварию. В результате дефекта произошел порыв магистральной теплосети в районе Гусинобродского шоссе. При этом температура воды, по словам энергетиков, не превышает сорока градусов.

 «Воду оперативно перекрыли, выставляем ограждение, готовимся к ремонту.Сроки устранения дефекта сообщим в ближайшее время.На случай материального ущерба ответственность СГК застрахована», - рассказали в пресс-службе «СГК».
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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Авария#Коммунальная авария#Видео
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