Жители этот пляж называют просто «Бугринка». И хоть находится он не в центре города, а ближе к его окраине, новосибирцы любят это место и часто посещают его. Добраться сюда можно с речного вокзала. Вход на пляж бесплатный, но вот шезлонгов и лежаков тут нет. Приходить лучше со своими плавсредствами и матрасами.