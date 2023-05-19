Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
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Updated Сегодня, 03:47
На территории центрального сквера в Татарске сотрудники местного филиала АО «РЭС», студенты и представители городской администрации высадили аллею из саженцев пирамидальных тополей и рябин. Деревья посадили в рамках акции, приуроченной к 90-летию создания электрических сетей на территории региона.
Параллельно с коллегами из Татарска в новосибирском парке «Сосновый бор» трудовой десант энергетиков, в котором приняли участие и руководители компании, убрал от мусора две еловых аллеи, высаженные к предыдущим годовщинам в 2011 и 2013 году, в год 80-летия электрических сетей.
Похожие акции прошли в Чулыме, Черепаново и Барабинске.
Предполагается, что в рамках акции высадят еще сотни деревьев и уберут общественные пространства в разных уголках региона. В волонтерских мероприятиях будут принимать участие работники группы компании РЭС, в которую входят АО «РЭС», АО «Электромагистраль» и АО «РЭМиС», сообщили Atas.info в пресс-службе компании.