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Новую аллею высадили энергетики в Татарске

19 мая 2023, 03:45
Фото: пресс-служба АО "РЭС"
Энергетики провели экологическую акцию, приуроченную к 90-летию со дня образования электросетей Новосибирской области

На территории центрального сквера в Татарске сотрудники местного филиала АО «РЭС», студенты и представители городской администрации высадили аллею из саженцев пирамидальных тополей и рябин. Деревья посадили в рамках акции, приуроченной к 90-летию создания электрических сетей на территории региона.

Параллельно с коллегами из Татарска в новосибирском парке «Сосновый бор» трудовой десант энергетиков, в котором приняли участие и руководители компании, убрал от мусора две еловых аллеи, высаженные к предыдущим годовщинам в 2011 и 2013 году, в год 80-летия электрических сетей.

Похожие акции прошли в Чулыме, Черепаново и Барабинске.

Предполагается, что в рамках акции высадят еще сотни деревьев и уберут общественные пространства в разных уголках региона. В волонтерских мероприятиях будут принимать участие работники группы компании РЭС, в которую входят АО «РЭС», АО «Электромагистраль» и АО «РЭМиС», сообщили Atas.info в пресс-службе компании.

#РЭС#Деревья#Посадки#Общество#Новосибирская область
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