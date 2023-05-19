Параллельно с коллегами из Татарска в новосибирском парке «Сосновый бор» трудовой десант энергетиков, в котором приняли участие и руководители компании, убрал от мусора две еловых аллеи, высаженные к предыдущим годовщинам в 2011 и 2013 году, в год 80-летия электрических сетей.