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Уроженец Татарска полковник Евгений Бровко погиб в зоне СВО

19 мая 2023, 10:10
Фото: Официальная страница администрации города Татарска «ВКонтакте»
Мужчина погиб в зоне СВО

В Татарске простились с полковником Евгением Бровко, погибшим в зоне СВО

В Татарске простились с местным жителем Евгением Бровко. Мужчина погиб в зоне СВО.
«19 мая 2023 года состоится прощание с Бровко Евгением Анатольевичем, погибшим в ходе выполнения задач специальной военной операции по денацификации и демилитаризации действующей власти на территории Украины», - указано на официальной странице администрации города Татарска в социальной сети «ВКонтакте».

Прощание с военнослужащим прошло утром в районном доме культуры «Родина», в полдень возле здания состоялся траурный митинг. На печальную церемонию пришли родственники, друзья и сослуживцы Евгения Бровко, а также военный комиссар Новосибирской области полковник Евгений Кудрявцев и глава Татарского муниципального района Юрий  Вязов.

Подробности о гибели полковника Евгения Бровко не сообщаются.

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#Спецоперация#Новосибирская область#Александр Ляхов#Зона СВО#Участник СВО#Погиб
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