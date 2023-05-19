Уроженец Татарска полковник Евгений Бровко погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
«19 мая 2023 года состоится прощание с Бровко Евгением Анатольевичем, погибшим в ходе выполнения задач специальной военной операции по денацификации и демилитаризации действующей власти на территории Украины», - указано на официальной странице администрации города Татарска в социальной сети «ВКонтакте».
Прощание с военнослужащим прошло утром в районном доме культуры «Родина», в полдень возле здания состоялся траурный митинг. На печальную церемонию пришли родственники, друзья и сослуживцы Евгения Бровко, а также военный комиссар Новосибирской области полковник Евгений Кудрявцев и глава Татарского муниципального района Юрий Вязов.
Подробности о гибели полковника Евгения Бровко не сообщаются.