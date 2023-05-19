Уроженец Татарска полковник Евгений Бровко погиб в зоне СВО

Прощание с военнослужащим прошло утром в районном доме культуры «Родина», в полдень возле здания состоялся траурный митинг. На печальную церемонию пришли родственники, друзья и сослуживцы Евгения Бровко, а также военный комиссар Новосибирской области полковник Евгений Кудрявцев и глава Татарского муниципального района Юрий Вязов.