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В Новосибирске обрушился пол в жилом бараке на Добролюбова

19 мая 2023, 02:13
Фото: 1MI
Пол рухнул в доме в Новосибирске
На правом берегу Новосибирска произошел инцидент, связанный с обрушением пола в жилом доме №10 на улице Добролюбова. Об этом сообщает издание «Вести Новосибирск».

Построенное в 1935 году здание было признано аварийным еще в 2022 году, однако жильцы продолжали проживать в нем до настоящего времени. В четверг, 18 мая, утром жители услышали шум и обнаружили, что пол провалился под линолеумом туалета, куда шла пенсионерка.

Женщина чуть не провалилась в яму. За своих детей после этого ЧП испугались две семьи, и они решили переселиться.

Пресс-служба региональной прокуратуры сообщила, что прокурор города вынуждал мэрию города к принятию активных мер по переселению жителей аварийного здания в жилье маневренного фонда. Тем не менее, до сих пор не все жители эвакуированы.

#Алина Шефер#Дом#Разрушение#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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