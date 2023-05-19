В Новосибирске обрушился пол в жилом бараке на Добролюбова

Posted Сегодня, 02:13
Published Сегодня, 02:13
Modified Сегодня, 03:48
Updated Сегодня, 03:48
Построенное в 1935 году здание было признано аварийным еще в 2022 году, однако жильцы продолжали проживать в нем до настоящего времени. В четверг, 18 мая, утром жители услышали шум и обнаружили, что пол провалился под линолеумом туалета, куда шла пенсионерка.
Женщина чуть не провалилась в яму. За своих детей после этого ЧП испугались две семьи, и они решили переселиться.
Пресс-служба региональной прокуратуры сообщила, что прокурор города вынуждал мэрию города к принятию активных мер по переселению жителей аварийного здания в жилье маневренного фонда. Тем не менее, до сих пор не все жители эвакуированы.