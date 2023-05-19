В Новосибирске обрушился пол в жилом бараке на Добролюбова

Построенное в 1935 году здание было признано аварийным еще в 2022 году, однако жильцы продолжали проживать в нем до настоящего времени. В четверг, 18 мая, утром жители услышали шум и обнаружили, что пол провалился под линолеумом туалета, куда шла пенсионерка.