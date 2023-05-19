В Новосибирске похоронили бойца ЧВК «Вагнер» Сергея Орехова

Posted Сегодня, 01:33
Published Сегодня, 01:33
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Мужчина родился и вырос в Ордынском районе области. Но похоронили его на военном кладбище в Новосибирске.
Сергей участвовал в спецоперации в рядах ЧВК «Вагнер». Он погиб 3 мая 2023 года при выполнении боевой задачи.
Проводили в последний путь солдата 18 мая. Ему было 42 года.
Напомним, в Новосибирске сейчас работает пункт ЧВК «Вагенер», в котором отбирают бойцов на СВО. Недавно они изменили условия приема, подробнее - в нашем материале.