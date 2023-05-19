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В Новосибирске сократят время стоянки машин на бесплатной парковке

19 мая 2023, 09:30
Фото: atas.info
Время бесплатных парковок сократят в Новосибирске
Время бесплатной парковки в центре Новосибирска сократят вдвое с 20 июня. Это решение объяснил мэр Анатолий Локоть на онлайн встрече с журналистами 19 мая.

Скоро водители смогут только на 15 минут оставлять автомобили в парковочных карманах без оплаты на Красном проспекте. С 2020 года им предоставляли бесплатную стоянку на полчаса.

«Сокращение произошло небольшое, там, где было 30 минут стало 15 минут. Я хочу подчеркнуть, что платные парковки вводились для регулирования количества машин в центре города. Это не для финансовых решений проблем. И такой план был изначально», - заявил Локоть.

Глава мегаполиса отметил, что водителям разрешали два года парковаться бесплатно на полчаса, чтобы они смогли адаптироваться. Сейчас у них не возникнет проблем с поиском места и маневрами.

#Парковки#Бесплатно#Новосибирск#Новосибирская область#Транспорт#Алина Шефер
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