В Новосибирске сократят время стоянки машин на бесплатной парковке

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Скоро водители смогут только на 15 минут оставлять автомобили в парковочных карманах без оплаты на Красном проспекте. С 2020 года им предоставляли бесплатную стоянку на полчаса.
«Сокращение произошло небольшое, там, где было 30 минут стало 15 минут. Я хочу подчеркнуть, что платные парковки вводились для регулирования количества машин в центре города. Это не для финансовых решений проблем. И такой план был изначально», - заявил Локоть.
Глава мегаполиса отметил, что водителям разрешали два года парковаться бесплатно на полчаса, чтобы они смогли адаптироваться. Сейчас у них не возникнет проблем с поиском места и маневрами.