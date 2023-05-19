В Новосибирске спасли из ледяной Оби пьяную женщину, которая бултыхалась и кричала

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
Очевидцы позвонили в МАСС и сообщили, что некая женщина на вид 45 лет залезла в воду недалеко от микрорайона «Европейский берег» и ведет себя неадекватно. За ней выехали на катере спасатели.
Даму им удалось быстро найти. Она бултыхалась в реке, то скрывалась под водой, то вновь показывалась на поверхности.
«Два спасатели нырнули за ней и еле вытащили. Она брыкалась, кричала, была просто пьяная. Даже пришлось вызывать полицию для содействия и врачей. Женщину потом довезли на берег и оставили спать в катере, где накрыли одеялом», - рассказали очевидцы инцидента.
Спасатели напоминают, что сейчас купаться в реке опасно из-за низкой температуры воды. Длительное пребывание в водоеме может привести к переохлаждению организма.