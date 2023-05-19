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В Новосибирске спасли из ледяной Оби пьяную женщину, которая бултыхалась и кричала

19 мая 2023, 04:33
Фото: МАСС/ВК
Спасатели вытащили из воды пьяную женщину, которая чуть не утонула

В Новосибирске спасли от утопления неадекватную женщину в Оби

Спасателям МАСС пришлось спасать из реки Обь в Новосибирске неадекватную женщину. Этот инцидент произошел поздно вечером 18 мая, сообщает пресс-служба.

Очевидцы позвонили в МАСС и сообщили, что некая женщина на вид 45 лет залезла в воду недалеко от микрорайона «Европейский берег» и ведет себя неадекватно. За ней выехали на катере спасатели.

Даму им удалось быстро найти. Она бултыхалась в реке, то скрывалась под водой, то вновь показывалась на поверхности.

«Два спасатели нырнули за ней и еле вытащили. Она брыкалась, кричала, была просто пьяная. Даже пришлось вызывать полицию для содействия и врачей. Женщину потом  довезли на берег и оставили спать в катере, где накрыли одеялом», - рассказали очевидцы инцидента.

Спасатели напоминают, что сейчас купаться в реке опасно из-за низкой температуры воды. Длительное пребывание в водоеме может привести к переохлаждению организма.

#Алина Шефер#Общество#Спасатели#Река#Новосибирск#Новосибирская область
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