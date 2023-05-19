В Новосибирске задержали сотрудника ДПС со свертком мефедрона

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
Modified Сегодня, 03:33
Updated Сегодня, 03:33
По приведенным данным, 22-летний парень проработал на этой должности два года. Он хотел снять стресс, поэтому купил наркотики у продавца через интернет.
После того, как он забрал мефедрон из места хранения, его поймали. Это произошло в Ленинском районе. Суд вынес решение о его домашнем аресте на два месяца.
Напомним, ранее в Новосибирске судили военного, который приобрел в мессенджере наркотики и принес их в войсковую часть.