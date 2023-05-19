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В Новосибирске задержали сотрудника ДПС со свертком мефедрона

19 мая 2023, 03:31
Фото: 1MI
У ДПС-ника нашли наркотики в Новосибирске
Молодого сотрудника ДПС задержали в Новосибирске. По информации, опубликованной на портале Mash Siberia, у него нашли мефедрон.

По приведенным данным, 22-летний парень проработал на этой должности два года. Он хотел снять стресс, поэтому купил наркотики у продавца через интернет.

После того, как он забрал мефедрон из места хранения, его поймали. Это произошло в Ленинском районе. Суд вынес решение о его домашнем аресте на два месяца.

Напомним, ранее в Новосибирске судили военного, который приобрел в мессенджере наркотики и принес их в войсковую часть.

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#Алина Шефер#Наркотики#Гибдд#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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