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Мэр Бердска поехал на работу из Новосибирска на электричке. Видео

20 мая 2023, 05:20
Фото: Страница Вконтакте Романа Бурдина
Новый мэр Бердска Роман Бурдин разместил на своей странице Вконтакте видео, на котором он добирается на работу на электричке из Новосибирска.

Новый мэр Бердска проверил, как можно добраться до Бердска из Новосибирска. Для того чтобы успеть на работу Роман Бурдин выехал с главного вокзала на электричке до Бердска на 6.12. Он снял на видео пустой вагон, а также пообщался с контролерами.

Кроме того, Роман Бурдин показал, что использовал для покупки билета новый способ оплаты - "РЖД клик". Для оплаты билета этой системой достаточно приложить карточку к считывающему устройству на турникете. Тест системы прошел отлично, мэр рекомендовал добираться электричкой и покупать билеты электронно.

В Бердске закроют часть улицы Горького - автобусы и маршрутки пойдут в объезд
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Все маршруты общественного транспорта, которые ходили в Бердске по улице Горького, с 23 мая пойдут в обход - на улице будут идти ремонтные работы.

#Ольга Храмушкина#Мэр#Электричка#Роман Бурдин#Видео
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