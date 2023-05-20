Новый мэр Бердска проверил, как можно добраться до Бердска из Новосибирска. Для того чтобы успеть на работу Роман Бурдин выехал с главного вокзала на электричке до Бердска на 6.12. Он снял на видео пустой вагон, а также пообщался с контролерами.