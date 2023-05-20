Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Новый мэр Бердска проверил, как можно добраться до Бердска из Новосибирска. Для того чтобы успеть на работу Роман Бурдин выехал с главного вокзала на электричке до Бердска на 6.12. Он снял на видео пустой вагон, а также пообщался с контролерами.
Кроме того, Роман Бурдин показал, что использовал для покупки билета новый способ оплаты - "РЖД клик". Для оплаты билета этой системой достаточно приложить карточку к считывающему устройству на турникете. Тест системы прошел отлично, мэр рекомендовал добираться электричкой и покупать билеты электронно.
Все маршруты общественного транспорта, которые ходили в Бердске по улице Горького, с 23 мая пойдут в обход - на улице будут идти ремонтные работы.