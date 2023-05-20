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По Новосибирску прошла колонна с символикой и флагами ЧВК «Вагнер»

20 мая 2023, 15:21
Фото: 1MI
Военнослужащие организовали встречу в Новосибирске.
Служившие в подразделениях «Вагнер» военнослужащие устроили встречу в Новосибирске.

В субботу 20 мая Новосибирск стал свидетелем встречи военнослужащих, которые когда-то были связаны с ЧВК «Вагнер» — машины с символикой ЧВК проехали колонной по городу. Телеграм-канал «ОТС-Горсайт» разместил видео с этой встречи, на котором один из участников говорит: «Если мы сами Родину защищать не будем, то этого никто не будет делать», и добавляет, что военнослужащий, вместе проходивших все тяготы службы, очень многое связывает.

В Кремле не комментируют сроки окончания специальной военной операции, напоминая о том, что цели еще не достигнуты, но эксперты рассматривают разные варианты и сроки завершения СВО.

Названы новые условия приема в ЧВК «Вагнер» в Новосибирске
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В Новосибирске стали известны условия приема в частную военную компанию «Вагнер».

#Участник СВО#Зона СВО#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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