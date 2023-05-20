В субботу 20 мая Новосибирск стал свидетелем встречи военнослужащих, которые когда-то были связаны с ЧВК «Вагнер» — машины с символикой ЧВК проехали колонной по городу. Телеграм-канал «ОТС-Горсайт» разместил видео с этой встречи, на котором один из участников говорит: «Если мы сами Родину защищать не будем, то этого никто не будет делать», и добавляет, что военнослужащий, вместе проходивших все тяготы службы, очень многое связывает.