Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
В субботу 20 мая Новосибирск стал свидетелем встречи военнослужащих, которые когда-то были связаны с ЧВК «Вагнер» — машины с символикой ЧВК проехали колонной по городу. Телеграм-канал «ОТС-Горсайт» разместил видео с этой встречи, на котором один из участников говорит: «Если мы сами Родину защищать не будем, то этого никто не будет делать», и добавляет, что военнослужащий, вместе проходивших все тяготы службы, очень многое связывает.
В Кремле не комментируют сроки окончания специальной военной операции, напоминая о том, что цели еще не достигнуты, но эксперты рассматривают разные варианты и сроки завершения СВО.
В Новосибирске стали известны условия приема в частную военную компанию «Вагнер».