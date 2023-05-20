Приблудного кошака из Барышево загнали в клетку

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Как сообщает «НГС Новосибирск», животное поймали вечером 19 мая сотрудники Центра реабилитации диких животных. Волонтеры поймали голодное животное на влажный корм. Почувствовав запах еды, огромный кот сразу же прибежал к людям, после чего его поймали в клетку.
Уже взаперти дикий кот рассвирепел и начал показывать клыки. Теперь сотрудникам центра и специалистам нужно выяснить, какой породы животное и почему оно взаимодействует с человеком. По всей вероятности, зверь раньше жил у любителей экзотических питомцев, а потом от него избавились.
Изначально кот неизвестной породы появился на участке одной из местных жительниц. Несмотря на агрессию, животное брало из рук людей еду, но не подпускало к себе. Пожалевшие зверя барышевцы кормили его сосисками и рыбой.