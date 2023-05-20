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Приблудного кошака из Барышево загнали в клетку

20 мая 2023, 08:22
Фото: 1MI
Животное может быть помесью диких пород

Дикого кота из Барышево загнали в клетку

В селе Барышево сумели поймать огромного дикого кота. Животное напугало всех сельчан своим агрессивным поведением.

Как сообщает «НГС Новосибирск», животное поймали вечером 19 мая сотрудники Центра реабилитации диких животных. Волонтеры поймали голодное животное на влажный корм. Почувствовав запах еды, огромный кот сразу же прибежал к людям, после чего его поймали в клетку.

Уже взаперти дикий кот рассвирепел и начал показывать клыки. Теперь сотрудникам центра и специалистам нужно выяснить, какой породы животное и почему оно взаимодействует с человеком. По всей вероятности, зверь раньше жил у любителей экзотических питомцев, а потом от него избавились.

Изначально кот неизвестной породы появился на участке одной из местных жительниц. Несмотря на агрессию, животное брало из рук людей еду, но не подпускало к себе. Пожалевшие зверя барышевцы кормили его сосисками и рыбой.

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#Новосибирская область#Экология#Александр Ляхов#Животные#Животное#Природа
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