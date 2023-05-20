Приблудного кошака из Барышево загнали в клетку

Уже взаперти дикий кот рассвирепел и начал показывать клыки. Теперь сотрудникам центра и специалистам нужно выяснить, какой породы животное и почему оно взаимодействует с человеком. По всей вероятности, зверь раньше жил у любителей экзотических питомцев, а потом от него избавились.