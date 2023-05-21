Тем не менее, свои ограничения имеются и здесь. В первую очередь, в крестном ходе должны принимать участие люди православного вероисповедания, либо воцерковляющиеся. Не допускается откровенно светская одежда (в частности, мужчины не имеют права выйти на мероприятие в бермудах и майке), женщинам нельзя выходить с непокрытой головой. Идти во славу Божью нужно с чистыми мыслями, поэтому желательно исповедоваться и попросить благословения у священника (личного духовника).