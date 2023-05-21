Posted Вчера, 23:58
Published Вчера, 23:58
Modified Вчера, 23:58
Updated Вчера, 23:58
Согласно сообщению Новосибирской епархии, участие в крестном ходе в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия могут принять священники и прихожане местных храмов, преподаватели и ученики воскресных школ и православных гимназий, а также представители общественных организаций. Пройти крестным ходом по центру города не возбраняется никому.
Главной задачей торжественного крестного хода является объединение всех православных верующих под общей молитвой. Во время этого священнодействия все окружающее пространство молитвой и явить свою веру словом и делом. Особое внимание уделяется тем людям, которые еще не обратили свой взор в сторону Церкви.
Тем не менее, свои ограничения имеются и здесь. В первую очередь, в крестном ходе должны принимать участие люди православного вероисповедания, либо воцерковляющиеся. Не допускается откровенно светская одежда (в частности, мужчины не имеют права выйти на мероприятие в бермудах и майке), женщинам нельзя выходить с непокрытой головой. Идти во славу Божью нужно с чистыми мыслями, поэтому желательно исповедоваться и попросить благословения у священника (личного духовника).
Если крестный ход совершается более одного дня, то необходимо соблюдать пост. Во всех случаях запрещено курить, пить и сквернословить. Во время молитвословия нельзя отвлекать окружающих громкими разговорами. Нежелательно присутствовать на крестном ходе людям с плохим самочувствием.
Имеются и строгие правила самого шествия. Крестный ход движется пешком. Впереди мужчины по очереди несут крест, хоругви и главную икону соответствующего святого. Затем идут священники, за ними мужчины с прочими иконами. Замыкают шествие женщины и транспорт сопровождения.