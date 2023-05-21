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Самолеты «Русских витязей» Су-30 и Су-35 заметили в небе над Новосибирском

21 мая 2023, 07:11
Фото: Николай Енин / vk.com/wiznsk
Эскадрилья покажет мастерство на выставке вооружения в Малазии
Эскадрилья всемирно известной пилотажной группы сделала остановку в Сибири по пути на военную выставку в Малазии

Восемь самолетов пилотажной группы «Русские витязи», в составе которой боевые машины Су-30 и Су-35 приземлились в новосибирском аэропорту Толмачево для кратковременного отдыха по пути на малазийский остров Лангкави. Самолеты в характерной раскраске сфотографировал и снял на видео известный споттер Николай Енин.

Видео: Николай Енин / vk.com/wiznsk

По данным Енина, «Русские витязи» примут участие в международной военной выставке LIMA-2023. Крупное военное шоу проходит в Малазии с 1991 года.

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#Толмачево#Русские витязи#Самолеты#Город#Новосибирск#Видео
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