Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Восемь самолетов пилотажной группы «Русские витязи», в составе которой боевые машины Су-30 и Су-35 приземлились в новосибирском аэропорту Толмачево для кратковременного отдыха по пути на малазийский остров Лангкави. Самолеты в характерной раскраске сфотографировал и снял на видео известный споттер Николай Енин.
По данным Енина, «Русские витязи» примут участие в международной военной выставке LIMA-2023. Крупное военное шоу проходит в Малазии с 1991 года.