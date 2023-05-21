Восемь самолетов пилотажной группы «Русские витязи», в составе которой боевые машины Су-30 и Су-35 приземлились в новосибирском аэропорту Толмачево для кратковременного отдыха по пути на малазийский остров Лангкави. Самолеты в характерной раскраске сфотографировал и снял на видео известный споттер Николай Енин.