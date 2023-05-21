В воскресенье, 21 мая, около 7 тысяч человек приняли участие в Крестном ходе в честь Дня славянской письменности и культуры. Как сообщили в Новосибирской митрополии, к участию были приглашены прихожане местных храмов, преподаватели и учащиеся воскресных приходских школ и православных гимназий, представители общественных организаций.