Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
В воскресенье, 21 мая, около 7 тысяч человек приняли участие в Крестном ходе в честь Дня славянской письменности и культуры. Как сообщили в Новосибирской митрополии, к участию были приглашены прихожане местных храмов, преподаватели и учащиеся воскресных приходских школ и православных гимназий, представители общественных организаций.
Колонна прошла от Вознесенского кафедрального собора до храма Александра Невского через Красный проспект. Во главе колонны шли митрополит Новосибирский и Бердский Никодим и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Из-за проведения шествия автомобильное движение в центре города было перекрыто с 12 до 13 часов.