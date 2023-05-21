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Тысячи верующих прошли крестным ходом по центру Новосибирска

21 мая 2023, 09:07
Фото: nso.ru
Ради крестного хода перекрыли основную магистраль Новосибирска
Крестный ход приурочили к Дню славянской письменности и культуры, котрый отмечается в России 24 мая

В воскресенье, 21 мая, около 7 тысяч человек приняли участие в Крестном ходе в честь Дня славянской письменности и культуры. Как сообщили в Новосибирской митрополии, к участию были приглашены прихожане местных храмов, преподаватели и учащиеся воскресных приходских школ и православных гимназий, представители общественных организаций.

Колонна прошла от Вознесенского кафедрального собора до храма Александра Невского через Красный проспект. Во главе колонны шли митрополит Новосибирский и Бердский Никодим и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Из-за проведения шествия автомобильное движение в центре города было перекрыто с 12 до 13 часов.

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#Церковь#Крестный ход#Верующие#Общество#Новосибирск
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