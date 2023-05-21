Мэрия Новосибирска объявила электронный тендер на ремонт бомбоубежища, которое расположено в подвале жилого многоэтажного дома на улице Котовского, 11 в Ленинском районе. Заказчиком выступает департамент земельных и имущественных отношений. Начальная стоимость аукциона составляет 957 тысяч рублей. Как сказано на сайте госзакупок, за эти деньги подрядчик должен будет провести ремонт пола, стен и потолка, поменять электрическую проводку и двери, реконструировать канализационное хозяйство. Заявки на торги принимают до 29 мая.