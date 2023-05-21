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В Новосибирске отремонтируют бомбоубежище на Котовского за миллион рублей

21 мая 2023, 02:36
Фото: freepik.com
В 2023 году в Новосибирске намерены отремонтировать десяток бомобоубежищ
Почти миллион рублей потратят на реконструкцию бомбоубежища в Ленинском районе Новосибирска. Укрытие находится в подвале жилого доме

Мэрия Новосибирска объявила электронный тендер на ремонт бомбоубежища, которое расположено в подвале жилого многоэтажного дома на улице Котовского, 11 в Ленинском районе. Заказчиком выступает департамент земельных и имущественных отношений. Начальная стоимость аукциона составляет 957 тысяч рублей. Как сказано на сайте госзакупок, за эти деньги подрядчик должен будет провести ремонт пола, стен и потолка, поменять электрическую проводку и двери, реконструировать канализационное хозяйство. Заявки на торги принимают до 29 мая.

Ранее мы рассказывали о том, что мэрия собирается потратить более 2 миллионов рублей нее ремонт небольших бомбоубежищ в центре города и в поселке Пашино.

 

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#Город#Бомбоубежище#Ремонт#Мэрия#Новосибирск
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