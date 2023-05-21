В воскресенье, 21 мая, на остановочных павильонах общественного транспорта в новосибирском Академгородке были замечены листовки с упоминанием трех ведущих ученых института теоретической и прикладной механики СО РАН (ИТПМ), известных специалистов в области аэрогазодинамики и гиперзвуковых технологий, которых подозревают в государственной измене.