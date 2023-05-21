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В Новосибирске расклеили листовки в защиту арестованных ученых Академгородка

21 мая 2023, 06:41
При помощи QR-кода можно узнать, что думают коллеги ученых об их аресте
На остановках общественного транспорта появились листовки в поддержку сотрудников института теоретической и прикладной механики СО РАН, которых обвиняют в государственной измене

В воскресенье, 21 мая, на остановочных павильонах общественного транспорта в новосибирском Академгородке были замечены листовки с упоминанием трех ведущих ученых института теоретической и прикладной механики СО РАН (ИТПМ), известных специалистов в области аэрогазодинамики и гиперзвуковых технологий, которых подозревают в государственной измене.

«Экс-глава «Роснано», обладатель государственных секретов в области наукоемких технологий Анатолий Чубайс спокойно разгуливает в странах НАТО, а ученых, создающих российский «гиперзвук», бросают гнить в тюремные казематы», - говорится в листовке. А приведенный в ней QR-код ведет на сайт ИТПМ, где размещено открытое письмо коллег задержанных научных сотрудников, замечает издание «Родные берега».

Главный научный сотрудник ИТПМ Валерий Звегинцев был задержан в конце апреля. Поводом для подозрений в госизмене Звегинцева стала публикация в иранском журнале статьи, посвященной газовой динамике.

Ранее были задержаны еще двое ведущих сотрудников ИТПМ – Анатолий Маслов и Александр Шиплюк. Поводом для их обвинения так же стала открытая научная деятельность.

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