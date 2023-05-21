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В Новосибирске зоозащитники рассказали о состоянии избитого в подъезде щенка

21 мая 2023, 11:12
Фото: 1MI
Щенк пока остается под наблюдением ветеринаров
Щенок, избитый молодым человеком в подъезде дома на улице Сухарной, получил различные травмы и пока остается в клинике. Отдавать хозяевам его не планируют

Щенок, жестоко избитый в подъезде дома по улице Сухарная, 96 в Заельцовском районе Новосибирска, провел ночь в кислородной камере в одной из ветеринарных клиник. Врачи диагностировали у него контузию лёгких, многочисленные ушибы мягких тканей, вывих лапы. Пока животное остается в стационаре, а после энтузиасты возьмут его на передержку.

Зоозащитники из паблика ГБР_ZOO_NSK написали заявление в полицию на парня, который избил собаку. Соседи так же намерены написать на него коллективное заявление.

«Материала для доказательств по статье 245 достаточно. Мы это дело просто так не оставим», - сообщают активисты.

Издевательства над животным попали в объектив камеры видеонаблюдения. На этих кадрах видно, что парень заходит в подъезд и тащит щенка за лапу. Заходит в лифт, грубо бросает животное на пол и жестоко бьет его. Как выяснили зоозащитники, собака принадлежит подруге парня, которая живет в этом доме и она, якобы, ничего не знала об издевательствах. Волонтеры вместе с полицией изъяли щенка и перевезли в клинику.

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#Животные#Живодеры#Собака#Общество#Новосибирск
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