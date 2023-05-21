Издевательства над животным попали в объектив камеры видеонаблюдения. На этих кадрах видно, что парень заходит в подъезд и тащит щенка за лапу. Заходит в лифт, грубо бросает животное на пол и жестоко бьет его. Как выяснили зоозащитники, собака принадлежит подруге парня, которая живет в этом доме и она, якобы, ничего не знала об издевательствах. Волонтеры вместе с полицией изъяли щенка и перевезли в клинику.