- Ну, он, конечно, много сказал бы плохого. Но много и хорошего. Я считаю, что по большому счету, удалось создать крупнейший и хорошо функционирующий научный центр. Сибирское отделение по ресурсам сейчас практически треть от всей Российской академии наук. А по потерям кадров, которая была связана с отъездом за границу, и с самыми последними событиями, все-таки потеряло меньше, чем Москва. С другой стороны, не удалось добиться, чтобы наработки были востребованы промышленностью. Как я уже говорил, была идея создать специализированные конструкторские бюро, но министерствам это было невыгодно, и эта идея не получила своего развития. И сейчас наша экономическая система не стимулирует бизнес вкладываться в науку. Если на Западе многие крупные компании вкладываются в университеты и за это получают льготы по налогам, то у нас этого нет. У нас есть выпускники НГУ, которые основали успешные компании и готовы были бы вкладываться, но финансовые законы им это запрещают.