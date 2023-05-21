Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
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Updated Сегодня, 09:46
На уходящей неделе Сибирское отделение РАН отметило 66 лет со дня основания. 18 мая 1957 года было принято постановление Совета Министров СССР об образовании Сибирского отделения Академии наук, что привело к появлению знаменитого новосибирского Академгородка и мощной научной школы. О том, удалось ли основателям, академикам Михаилу Лаврентьеву, Сергею Соболеву и Сергею Христиановичу воплотить в жизнь все свои замыслы, и есть ли у Академгородка перспектива развития, мы поговорили с внуком академика Лаврентьева, заместителем директора по научной работе института автоматики и электрометрии СО РАН, Михаилом Лаврентьевым.
- Мы говорим СО АН СССР, а подразумеваем Академгородок? Можно ли отождествлять эти понятия?
- Конечно, это было именно так. Сибирское отделение руководило здесь всем: уборкой улиц, посадкой деревьев, строительством и так далее. Теперь часть функций отошла к городу, роль университета сейчас выросла, ну, это политика государства, которое увеличивает финансирование университетов и там осуществляются научные разработки, появился Технопарк. Идея Михаила Алексеевича о создании пояса внедрения, отраслевых институтов вокруг Академгородка, совсем не получилась, но именно эту роль сейчас забирает на себя Технопарк. И как раз эта территория и была заложена под нечто подобное. Так что я могу сказать: да, сейчас Академгородок это Сибирское отделение, но к этим словам нужно относиться по-современному. СО РАН это бренд и институты Сибирского отделения составляют ядро, но вокруг них уже появилось много частных компаний, чего не было в Советском Союзе. Они успешно развиваются и их оборот уже сравним с оборотом Сибирского отделения или превышает его.
- Какая основная идея лежала в основе создания Академгородка и так ли уж он уникален?
- Есть официальная точка зрения, что надо было развивать производительные силы Сибири. Но за этими словами стояло чисто человеческое – нескольким молодым энергичным академикам стало в Москве тесно. У них были замечательные идеи, но в рамках существующих институтов и структур развиваться было невозможно. Надо сказать, что все три отца-основателя, Лаврентьев, Соболев и Христианович имели отношение к атомному проекту. И они увидели, что при создании соответствующих условий складываются блестящие творческие коллективы. И мне кажется, что это тоже повлияло. Был пример работы на крупную задачу, поскольку это не создание бомбы, это создание целой отрасли промышленности с передовыми технологиями. Есть город Саров, который тогда назвался Арзамас-16. По сути, он создан для того, чтобы собрать мощный кулак ученых и инженеров для разработки высокотехнологичной продукции. И у нас таких городков достаточно много – Пущино, Дубна, но они были посвящены какой-то одной отрасли науки. А вот уже Академгородок – всем наукам. И потом такие высокотехнологичные страны, как Южная Корея, Япония, Франция пошли по этому пути, там были созданы прямые клоны Академгородка.
- Удалось ли в полной мере реализовать все задумки? Если бы вот сейчас ваш дед вышел сюда, на проспект своего имени, посмотрел вокруг, что бы он сказал?
- Ну, он, конечно, много сказал бы плохого. Но много и хорошего. Я считаю, что по большому счету, удалось создать крупнейший и хорошо функционирующий научный центр. Сибирское отделение по ресурсам сейчас практически треть от всей Российской академии наук. А по потерям кадров, которая была связана с отъездом за границу, и с самыми последними событиями, все-таки потеряло меньше, чем Москва. С другой стороны, не удалось добиться, чтобы наработки были востребованы промышленностью. Как я уже говорил, была идея создать специализированные конструкторские бюро, но министерствам это было невыгодно, и эта идея не получила своего развития. И сейчас наша экономическая система не стимулирует бизнес вкладываться в науку. Если на Западе многие крупные компании вкладываются в университеты и за это получают льготы по налогам, то у нас этого нет. У нас есть выпускники НГУ, которые основали успешные компании и готовы были бы вкладываться, но финансовые законы им это запрещают.
- Академгородок ведь и не достроен, если смотреть на план Лаврентьева?
- Да, действительно, если смотреть на генеральный план 1963 года, хорошо видно, что некоторые районы планировались к застройке, но не были застроены, зато были застроены другие районы. Поэтому я считаю, что все полностью удалось.
У нас есть прекрасная жилая зона, которая отделена зеленой полосой от Бердского шоссе с большим транспортным потоком. У нас есть комфортное жилье, до работы если пешком идти, то максимум 20 минут. Это уникальные условия, все это получилось, все это работает. И активно развивается университет – идет строительство корпуса для научных исследований, новых общежитий, здания физматшколы. Напомню, Михаил Алексеевич в ответ западным корреспондентам на вопрос, что он считает главным в своей жизни, неожиданно для них, имея прекрасные научные результаты в трех областях знаний, проделанную огромную организационную работу, он сказал: «Клуб юных техников и физматшкола». То есть, он создал систему поддержки, подготовки кадров, чтобы дети, у которых горят глаза, могли пощупать что-то руками, воплотить свои, возможно, выглядящие безумно, идеи, а потом поступать в университет и затем приходить в науку.
- Академгородок 2.0. Верите ли вы в него?
- Это возможность развития. В этом смысле я верю, что что-то получится. Что происходит? СКИФ строится, строится университетский кампус. С другой стороны, институты написали очень много проектов, которые могли бы продвинуть научную инфраструктуру и позволили бы получать прекрасные научные результаты. И этим нет никакого ответа. Проекты есть, на них есть положительные заключения, но не выделяют финансирования. Но я верю в развитие Академгородка. В этом году начнется строительство музыкальной школы, которую мы очень давно ждем. Идет жилищное строительство, в районе Технопарка кроме помещений для компаний построен жилой комплекс. Есть проект создания жилищного кампуса с рабочими местами между Академгородком и Кольцово. Есть планы, которые просчитаны, и которые, я верю, будут реализованы. Может быть, не совсем так, как сейчас видится, но движение идет. Хотелось бы, чтобы наука достойно финансировалась. Пока этого не наблюдается, но даже в этих условиях результаты Сибирского отделения просто впечатляют.