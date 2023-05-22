Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
«Регулярное измерение давления должно стать привычкой. Ведите дневник — так вы будете наглядно видеть цифры давления и сможете оперативно отреагировать на приступ гипертонии», - сообщается в телеграм-канале Минздрава Новосибирской области.
Также на даче должен быть запас препаратов для снижения артериального давления. Важно всегда держать таблетки под рукой и приобрести специальную таблетницу для их удобного хранения. Рядом всегда должен быть и телефон «скорой помощи».
Кроме того, важно знать основные симптомы приближения инфаркта и инсульта. При ухудшении работы сердца начинается сильная боль в груди и нарушение сердечного ритма, одновременно с этим возникает головная боль и головокружение. Человек испытывает одышку, слабость и может даже упасть в обморок. Возможны холодный пот, тошнота и озноб.
При нарушении мозгового кровообращения появляется кривая улыбка и прочие искажения лицевых мышц, двоится в глазах, сильно болит шея, немеет рука или нога. Также человек начинает говорить нечетко и бессвязно, может путать слова.