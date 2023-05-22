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Published Сегодня, 08:46

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Что нельзя делать на даче гипертоникам, чтоб не получить инсульт вместо урожая

22 мая 2023, 08:46
Фото: 1MI
Гипертоникам стоит беречь здоровье на даче

Новосибирский Минздрав объяснил гипертоникам, как не получить инсульт на даче

С приходом теплых дней многие новосибирцы отправятся на дачу. Те из них, кто страдает повышенным давлением, могут получить инсульт. Как этого избежать, рассказали в региональном Минздраве.
«Регулярное измерение давления должно стать привычкой. Ведите дневник — так вы будете наглядно видеть цифры давления и сможете оперативно отреагировать на приступ гипертонии», - сообщается в телеграм-канале  Минздрава Новосибирской области.

Также на даче должен быть запас препаратов для снижения артериального давления. Важно всегда держать таблетки под рукой и приобрести специальную таблетницу для их удобного хранения. Рядом всегда должен быть и телефон «скорой помощи».

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Кроме того, важно знать основные симптомы приближения инфаркта и инсульта. При ухудшении работы сердца начинается сильная боль в груди и нарушение сердечного ритма, одновременно с этим возникает головная боль и головокружение. Человек испытывает одышку, слабость и может даже упасть в обморок. Возможны холодный пот, тошнота и озноб.

При нарушении мозгового кровообращения появляется кривая улыбка и прочие искажения лицевых мышц, двоится в глазах, сильно болит шея, немеет рука или нога. Также человек начинает говорить нечетко и бессвязно, может путать слова.

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#Новосибирск#Александр Ляхов#Минздрав#Инфаркт#Здоровье#Дача#Дачники
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