Кроме того, важно знать основные симптомы приближения инфаркта и инсульта. При ухудшении работы сердца начинается сильная боль в груди и нарушение сердечного ритма, одновременно с этим возникает головная боль и головокружение. Человек испытывает одышку, слабость и может даже упасть в обморок. Возможны холодный пот, тошнота и озноб.