Губернатор поручил скорректировать государственные меры поддержки предпринимателей

«Малый и средний бизнес на фоне внешней экономической агрессии против нашей страны показал, что умеет действовать оперативно, адаптироваться к быстро меняющейся конъюнктуре, и даже в сложных условиях показывать динамику роста. Экономическая ситуация уже кардинально поменялась, поэтому имеет смысл не тянуть до конца года, чтобы провести анализ наших мер поддержки бизнеса, их востребованность и эффективность. Программа поддержки очень большая, обширная, в сумме 4,3 млрд рублей – это достойно. И мы намерены по востребованным направлениям еще увеличивать меры поддержки. Необходимо проанализировать, какие из направлений наиболее востребованы. Также важно оценить эффект для экономики, для доходной базы, роста объемов производства, для того, чтобы уточнить, на какие направления, которые дают наибольший эффект, направить дополнительные ресурсы. В частности, это обеспечение технологического суверенитета, развитие высокотехнологичного предпринимательства», – подчеркнул глава региона.