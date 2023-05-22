542 места на будущий учебный год предусмотрено для получения степени бакалавра заочно, из них 167 бюджетных, в том числе по 20 мест на особую и специальную квоту. Для целевого приема по контракту с предприятиями выделено 32 места, для платного обучения 375 мест.