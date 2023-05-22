Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Больше всего бюджетных мест на очной форме обучения в бакалавриате - 2182. Из них для целевого обучения по договорам с предприятиями выделено 354 места, по специальной квоте (10% по каждой специальности) - 241 место.
Ряд студентов - инвалиды, дети-сироты и другие льготники могут поступить в НГТУ по особой квоте, на нее ВУЗ определил 240 мест.
Для тех, кто не пройдет на бюджетные места по баллам, есть возможность поступить по контракту, на это выделено 2515 мест.
542 места на будущий учебный год предусмотрено для получения степени бакалавра заочно, из них 167 бюджетных, в том числе по 20 мест на особую и специальную квоту. Для целевого приема по контракту с предприятиями выделено 32 места, для платного обучения 375 мест.
Для поступающих в магистратуру очно предусмотрено 1950 мест, в том числе 786 бюджетных. Для желающих учиться в магистратуре заочно выделено 211 мест, из них всего 24 бюджетных, в том числе, 5 мест для обучения по договору с предприятием.
По словам пресс-секретаря НГТУ НЭТИ Александра Сильченко соотношение и количество платных и бюджетных мест по сравнению с прошлым учебным годом сильно не изменилось.
Факультеты, институты и кафедры, на которые осуществляется набор - факультет автоматики и вычислительной техники, летательных аппаратов, механико-технологический факультет, факультет мехатроники и автоматизации, факультет прикладной математики и информатики, прикладной математики и электроники.
Также у студентов пользуются популярностью факультеты энергетики и бизнеса.
В каком случае студент лишается отсрочки от армии и когда получает бронь от мобилизации рассказал проректор НГТУ Чернов.