atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:26

Published Сегодня, 15:26

Modified Сегодня, 15:27

Updated Сегодня, 15:27

Изображение материала

Новосибирцы могут получить 33 000 рублей на летний отдых детей

22 мая 2023, 15:26
Фото: piqsels.com
Новосибирцы могут получить 33 000 рублей на летний отдых детей
Новосибирские семьи с детьми школьного возраста имеют право получать пособие на организацию летнего отдыха ребенка. В прошлом году эта сумма равнялась 30 тысячам рублей, а после индексации в феврале 2023 года она составила 33 023,23 рубля. Кто и как может получить выплату — читайте в статье.

Выплата 33 000 на отдых ребенка — кому положена?

Пособие на летний оздоровительный отдых выплачивается детям военнослужащих, получивших инвалидность, погибших или пропавших без вести при несении военной службы по призыву или по контракту в ходе урегулирования вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях, а также во время контртеррористических операций в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

Выплату могут получить родитель, усыновитель, опекун, попечитель, бабушка или дедушка несовершеннолетнего, зарегистрированные вместе с ним на одной жилплощади. Обязательным условием при этом является факт обучения ребенка пострадавшего или погибшего военнослужащего в общеобразовательной школе — в классах с первого по одиннадцатый.

Выплата 33 000 на отдых ребенка — кому положена?Выплата 33 000 на отдых ребенка — кому положена?
Выплата 33 000 на отдых ребенка — кому положена?
Фото: 1MI

Как новосибирцам получить пособие на оздоровительный отдых ребенка

Для оформления ежегодной выплаты на организацию детского летнего отдыха новосибирцам необходимо обратиться с заявлением в клиентскую службу отделения Социального фонда России (СФР) по Новосибирской области либо в многофункциональные центры «Мои документы» (МФЦ). Кроме того, заявление можно подать дистанционно — через личный кабинет на портале «Госуслуги».

При этом пособие может быть оформлено только по заявлению, если государственные органы и Социальный фонд располагают всеми необходимыми данными. Если же каких-то сведений не хватает, заявителя могут попросить предоставить недостающие документы. Это могут быть:

  • справка, подтверждающая призыв отца ребенка в ряды Вооруженных сил и прохождение службы по призыву, — ее можно получить в военкомате;
  • документ о гибели (смерти, признании пропавшим без вести) военнослужащего по призыву или представителя силовых структур;
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • справки о совместном проживании несовершеннолетнего и получателя пособия, а также о том, что ребенок учится в общеобразовательной школе; .
  • документ о факте установления инвалидности военнослужащему в связи с выполнением задач в ходе вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на территории СКФО.

С момента подачи заявления и предоставления (при необходимости) в отделение СФР по региону всех требуемых сведений решение о назначении выплаты принимается в течение пяти дней, после чего в срок до трех дней заявителю направляется соответствующее уведомление. В случае положительного решения поступления денег следует ожидать не позднее чем через пять рабочих дней.

Пособие выплачивается единоразово на карту, банковский счет или почтовым переводом. Выплату можно получать ежегодно, вплоть до окончания ребенком школы.

Как новосибирцам получить пособие на оздоровительный отдых ребенкаКак новосибирцам получить пособие на оздоровительный отдых ребенка
Как новосибирцам получить пособие на оздоровительный отдых ребенка
Фото: piqsels.com
#Новосибирск#Выплаты#Отдых#Дети
Подпишитесь
Самые громкие случаи драк мигрантов в Новосибирске
Сегодня, 04:10
В Новосибирске начнет теплеть до +23 градусов с 22 мая
Сегодня, 01:43
Что нельзя делать на даче гипертоникам, чтоб не получить инсульт вместо урожая
Сегодня, 08:46
Почтальон из Кыштовского района погиб на СВО: похороны завтра в Колбасе
Сегодня, 08:59
Названо число бюджетных мест в НГТУ летом 2023: факультеты и специальности
Сегодня, 05:28
Дороги, вонь, низкие зарплаты: какие проблемы есть в Новосибирске - мнение нейросети
Сегодня, 08:16