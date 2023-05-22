Пособие на летний оздоровительный отдых выплачивается детям военнослужащих, получивших инвалидность, погибших или пропавших без вести при несении военной службы по призыву или по контракту в ходе урегулирования вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях, а также во время контртеррористических операций в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).