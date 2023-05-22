Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
Пособие на летний оздоровительный отдых выплачивается детям военнослужащих, получивших инвалидность, погибших или пропавших без вести при несении военной службы по призыву или по контракту в ходе урегулирования вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях, а также во время контртеррористических операций в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).
Выплату могут получить родитель, усыновитель, опекун, попечитель, бабушка или дедушка несовершеннолетнего, зарегистрированные вместе с ним на одной жилплощади. Обязательным условием при этом является факт обучения ребенка пострадавшего или погибшего военнослужащего в общеобразовательной школе — в классах с первого по одиннадцатый.
Для оформления ежегодной выплаты на организацию детского летнего отдыха новосибирцам необходимо обратиться с заявлением в клиентскую службу отделения Социального фонда России (СФР) по Новосибирской области либо в многофункциональные центры «Мои документы» (МФЦ). Кроме того, заявление можно подать дистанционно — через личный кабинет на портале «Госуслуги».
При этом пособие может быть оформлено только по заявлению, если государственные органы и Социальный фонд располагают всеми необходимыми данными. Если же каких-то сведений не хватает, заявителя могут попросить предоставить недостающие документы. Это могут быть:
С момента подачи заявления и предоставления (при необходимости) в отделение СФР по региону всех требуемых сведений решение о назначении выплаты принимается в течение пяти дней, после чего в срок до трех дней заявителю направляется соответствующее уведомление. В случае положительного решения поступления денег следует ожидать не позднее чем через пять рабочих дней.
Пособие выплачивается единоразово на карту, банковский счет или почтовым переводом. Выплату можно получать ежегодно, вплоть до окончания ребенком школы.